WEEK-END POLITIQUE CHARGÉ Les partis carburent à fond

Par Nadia BENAKLI -

La crise que traverse la chambre basse du Parlement et l'approche de l'élection présidentielle de 2019 motivent plus d'un.

La scène politique ne chôme pas. Les partis sont de plus en plus nombreux à se manifester. Ce week-end a été marqué par une activité intense. Des formations politiques de toutes tendances confondues ont animé la galerie. Pas question de céder sa place. L'actualité politique oblige et la conjoncture l'impose. La crise que traverse la chambre basse du Parlement et l'approche de l'élection présidentielle de 2019 motivent plus d'un. Des poids lourds de la politique étaient de la partie. Ceux de la coalition ont mis le paquet en monopolisant le terrain. Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, qui a animé un meeting à Béchar, a conseillé au président de l'Assemblée de démissionner pour dénouer la crise. Selon lui, «la crise qui secoue actuellement cette institution est interne a l'APN et la présidence de la République ne doit être nullement impliquée dans cette crise». Le secrétaire général du RND s'est invité, lui aussi, pour marquer l'événement. La sortie médiatique de Ahmed Ouyahia a apporté beaucoup d'éléments sur des questions stratégiques, objet de flou. La dissolution de l'APN, la présidentielle d'avril prochain et le projet de loi de finances 2019, le remaniement ministériel et le front populaire solide sont autant de questions décortiquées par le patron du RND qui porte également la casquette de Premier ministre. Selon lui, il n'y aura ni dissolution du Parlement ni report de la présidentielle, ni blocage du projet de loi de finances 2019. La secrétaire générale du Parti des travailleurs a, de son côté, mis en garde vendredi dernier contre les conséquences de cette crise politique qui secoue le Parlement sur le pays. Louisa Hanoune a réitéré, lors d'une conférence de presse, que

l'initiative de l'Assemblée constituante reste la seule solution pour sauver le pays. Comme elle a appelé à la nécessité de préserver «la paix retrouvée» grâce à la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, à travers l'adoption de politiques répondant aux aspirations des citoyens et consacrant les véritables valeurs de la démocratie. Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a plaidé de son côté à partir de Blida, pour la dissolution du Parlement. Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Mohamed Saïd, a fait également son apparition. Lors d'une rencontre tenue à Boumerdès, l'ancien ministre de la Communication a affirmé que sa formation politique «soutient les initiatives ayant enrichi la scène politique en faveur de l'entente nationale et de la consécration de la transparence dans la gestion des affaires publiques». Le président du TAJ, Amar Ghoul, a animé une conférence de presse le même jour où il a réitéré son soutien à l'idée du président de la République concernant la formation d'un «Front populaire solide face aux défis que connaît le pays». De son côté, le Front des forces socialistes a plaidé samedi dernier pour la consécration de la journée du 5 Octobre «journée des libertés».

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a affirmé à partir de Mila que son parti était porteur d'une «approche complémentaire garantissant un développement local compatible avec les aspirations citoyennes».