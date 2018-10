NOURIA BENGHEBRIT VEUT EN FINIR AVEC LA VIOLENCE CONTRE LES ÉLÈVES "On a besoin d'enseignants compétents"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les déclarations de la première responsable de l'Education nationale interviennent suite aux récents événements enregistrés dans certains établissements scolaires du pays.

La Journée mondiale des enseignants a été l'occasion pour la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, d'inviter cette corporation à adopter une posture «exemplaire». Car d'après elle, il y va de la réputation non seulement des éducateurs, mais aussi de celle de tout le secteur.

Les déclarations de la première responsable de l'Education nationale interviennent suite aux récents événements enregistrés dans certains établissements scolaires du pays.

En effet, de nombreux parents d'élèves ont dénoncé les moyens pas «très commodes» dont usent certains enseignants pour se «faire respecter».

L'histoire d'un élève dans la wilaya de Batna qui a été hospitalisé après avoir été battu avec un tuyau par son enseignante, juste parce qu'il bavardait avec son camarade, a d'ailleurs dernièrement enflammé la Toile.

Ce triste fait a incité d'autres chefs de famille à réagir en témoignant de cas similaires à celui-ci. Certes, l'on peut parler de cas isolés, car on ne peut mettre tous les éducateurs dans le même sac. Cela dit, ces actes se font de plus en plus récurrents. Pourtant, les lois régissant ce secteur sont claires et stipulent qu'il est interdit de brutaliser un élève. Mais, vraisemblablement, nombre d'enseignants ne saisissent toujours pas le sens de la pédagogie.

A cet égard, Nouria Benghebrit s'est montrée ferme: «Les enseignants se doivent d'éviter certaines attitudes individuelles susceptibles de donner une mauvaise image d'eux». Cela concerne entre autres, tout type de violence à l'égard des élèves.

D'après elle, cela vaut aussi pour «les cours particuliers dispensés de façon abusive». Nouria Benghebrit appelle ainsi quiconque constaterait de tels faits à «les dénoncer vivement».

Elle a rappelé au passage l'importance de préserver la gratuité de l'école publique.

Selon la responsable du département, l'édification et la réalisation d'une école de qualité passent avant tout par les pédagogues ou les enseignants. D'où la nécessité que le système éducatif ait en son sein, «des enseignants compétents». Elle poursuit en précisant qu'une «école de qualité en appelle à des enseignants dotés d'un haut sens de responsabilité et de qualités professionnelles basées sur l'équité, la tolérance, le respect et l'engagement envers les élèves et la famille». Concernant le statut social de l'enseignant en Algérie, elle rappellera que «l'Etat s'emploie tous les jours à l'améliorer». Ce qui, souligne-t-elle, est également le cas pour les conditions de travail dans lesquelles évolue cette corporation. Nouria Benghebrit a profité de cette journée pour rendre hommage à tous les enseignants, qui constituent «la plus large frange des travailleurs algériens».