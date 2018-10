24 WILAYAS AU SALON NATIONAL DE L'ARTISANAT DE TIZI OUZOU Le conclave des artisans

Par Aomar MOHELLEBI -

La cherté de la matière première, un problème très crucial auquel font face les artisans

Pour cette 10e édition, le salon démarrera aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 13 octobre.

La ville de Tizi Ouzou sera au rendez-vous, à partir d'aujourd'hui, avec l'un des salons les plus importants qui s'y tiennent chaque année. Il s'agit du Salon national de l'artisanat qu'organise l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi Ouzou et la Chambre de l'artisanat et des métiers de la même wilaya, chaque année en pareille période. Pour cette 10e édition, le salon démarrera aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 13 octobre.

Le lieu de la tenue du salon reste le même, ont indiqué les organisateurs de l'événement, à savoir les espaces du jardin public Mohand-Oulhadj, situé à proximité de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri et du siège de la wilaya. Au total, 120 artisans, en provenance de 24 wilayas du pays, seront de la partie et exposeront à la vente leurs divers produits dans pas moins de 25 activités artisanales, ont précisé les organisateurs. Parmi les activités du terroir qui auront la part du lion dans les stands de ce salon, on a appris qu'il y aura, entre autres, le tapis traditionnel, la poterie, le bijou, la robe kabyle, la vannerie, la sculpture sur bois et sur roche etc. Ainsi, lors de ce salon, chaque région des quatre coins du pays apportera sa propre touche en proposant à l'exposition et à la vente des produits spécifiques qui font la richesse de l'artisanat algérien avec une infinité de variétés.

Le programme de ce salon comporte donc la cérémonie d'ouverture officielle prévue dès 10 heures au jardin public Mohand-Oulhadj. Une visite guidée de tous les stands s'ensuivra et profitera à tous les invités du salon. Les initiateurs du Salon national de l'artisanat de Tizi Ouzou ont prévu à partir de demain un programme de sensibilisation au profit des artisans par les différents organismes de soutien et d'accompagnement des promoteurs, à l'instar de l'Agence nationale de gestion de la micro-entreprise (Angem), la direction de l'action sociale, les impôts, la Casnos... Les responsables des agences locales de ces différentes structures seront sur place pour répondre à toutes les interrogations qui leur seront posées par les artisans qui voudront se lancer dans le domaine, en faisant appel notamment aux dispositifs de soutien à l'emploi de jeunes. Pour rappel, l'APW de Tizi Ouzou avait décidé, il y a une dizaine d'années, de lancer ce salon après avoir constaté les difficultés énormes que vivent les artisans des différents métiers qui avaient le vent en poupe dans la région. Ce salon a été créé, afin de donner un nouveau souffle, à toutes ces activités comme la poterie de Maâtkas et d'Ath Khir, le bijou d'Ath Yanni, le tapis d'Ath Hicham... Les pratiquants de ces métiers avaient, maintes fois, tiré la sonnette d'alarme quant au risque de disparition qui guettait sérieusement ces métiers traditionnels, très anciens. L'APW a alors répondu favorablement à ces préoccupations en lançant ce salon qui a donné ses fruits et qui ne cesse, d'année en année, de connaître et d'enregistrer plus de succès et d'adhésion de la part des artisans de presque tout le territoire national. Ce salon permet aux artisans de tisser des contacts afin de permettre d'élargir le champ de commercialisation de leurs produits. Ce qui n'est pas du tout facile face à la concurrence du marché parallèle qui propose des produits importés et contrefaits. La cherté de la matière première, un problème très crucial auquel font face les artisans, demeure toujours posé en dépit des promesses, souvent réitérées, par les différents ministres du Tourisme et de l'Artisanat qui ont visité la wilaya, notamment dans le cadre des inaugurations des différents salons et festivals des arts et métiers traditionnels qui se tiennent dans la wilaya en été. Ce salon aura donc à redonner de l'assurance et de l'espoir aux artisans, notamment en leur garantissant un accompagnement et un encouragement et ce, dans le but de «pérenniser, valoriser et promouvoir l'artisanat dans toutes ses variantes», comme le précisent si bien les responsables du secteur à Tizi Ouzou.