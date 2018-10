DÉVELOPPEMENT DES ZONES FRONTALIÈRES ALGÉRO-TUNISIENNES Bedoui: "C'est l'enjeu d'aujourd'hui!"

Par Mohamed TOUATI -

Bedoui à son arrivèe à Tunis

C'est ce qu'a souligné le ministre de l'Intérieur à l'ouverture des travaux du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien, qui se sont achevés hier à Tunis, avant d'être reçu par le président Béji Caïd Essebsi.

Entre l'Algérie et la Tunisie il y a beaucoup plus qu'une frontière en partage. Il y a une histoire commune, une culture et un fond linguistique communs qui sont garants d'une relation et d'une coopération bilatérales qui ne peuvent avoir qu'un destin exceptionnel.

Les préoccupations des uns ne peuvent donc être que les préoccupations des autres. La lutte antiterroriste figure parmi les priorités de l'heure. L'Algérie y connaît un bout pour l'avoir combattu des années durant, sans pour autant baisser la garde malgré les cuisants revers qu'elle lui a infligé. La Tunisie y fait face. Les attentats du musée du Bardo en mars 2015 et celui de Sousse en juin de la même année ont été particulièrement meurtriers: 61 morts. Des événements dramatiques qui ont resserré des liens déjà bien solides qui ont interpellé les plus hauts responsables des deux pays pour couper l'herbe sous le pied d'un terrorisme islamiste qui a fait des régions frontalières déshéritées son terrain de prédilection pour semer la mort et la terreur. C'est sur cette aire géographique que l'Algérie invite la Tunisie voisine à agir. «L'enjeu d'aujourd'hui est le développement des zones frontalières qui jouissent d'une grande attention et d'un appui de la part du président de la République, Abdelaziz Bouteflika...ces zones nécessitent un intérêt particulier au vu de leurs spécificités par rapport aux autres régions des deux pays», a déclaré le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, samedi à Tunis, lors de l'ouverture des travaux du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien, qu'il a coprésidé avec son homologue tunisien, Hichem Fourati, avant d'être reçu par le président, Béji Caïd Essebsi. Rien ne doit être négligé pour la réussite de cette entreprise.

«Le développement doit englober tous les aspects d'une vie décente pour les populations de ces zones et leur désenclavement à partir de la mise en place des infrastructures de base qui ouvrent la voie à la construction de grandes infrastructures socio-économiques» a-t-il souligné. Quelle aire géographique doit faire l'objet d'une attention particulière? «L'aménagement de la bande frontalière commune est à même d'impacter positivement les déplacements des personnes en leur permettant de bénéficier des services mutuels, notamment dans les domaines sanitaire, touristique et éducatif», a indiqué Nouredine Bedoui avant qu'il ne soit reçu par le président, Béji Caïd Essebsi. Une rencontre qui a eu lieu au siège de la présidence à Carthage. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a transmis, à cette occasion, au président tunisien un message d'amitié et de considération du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel «le chef de l'Etat souhaite plein succès à la Tunisie, pays frère». Après cette audience, Nouredine Bedoui a tenu un point de presse. Qu'a-t-il révélé? «Il a indiqué qu'il avait abordé avec le président tunisien, le contenu de la rencontre du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien axé sur le développement des wilayas et des régions frontalières, à l'issue de laquelle d'autres rencontres régulières auront lieu afin de concrétiser les orientations des dirigeants des deux pays», a indiqué une dépêche de l'APS datée du 6 octobre.