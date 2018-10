TLEMCEN-ORAN Saisie de 24 voitures aux papiers falsifiés

La femme troque ses services contre d'importantes sommes d'argent.

Les policiers de Tlemcen viennent d'opérer un grand coup en démantelant un réseau composé de six éléments d'un groupe de malfaiteurs spécialisés dans le trafic de véhicules. Les opérations lancées ont abouti à la saisie de 24 véhicules. Il s'agit là de l'essentiel d'une vaste offensive opérée, depuis mars dernier, par des éléments de la brigade de lutte contre la contrebande et le vol de véhicules relevant du service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tlemcen, suite à la saisie de véhicules aux documents falsifiés, d'où l'enquête ouverte à grande échelle. Celle-ci a révélé que les propriétaires de ces véhicules ont été bernés, lors de l'achat, par cinq individus, issus des wilayas de Tlemcen, Alger et Oran. Identifiés, les mis en cause ont été arrêtés, suite aux résultats des investigations lancées par les enquêteurs. Lors des interrogatoires, les individus ont tout déballé en dévoilant l'identité de leur complice jouant un rôle de premier ordre dans ce trafic.

Celle-ci, arrêtée elle aussi, est une employée au siège de la wilaya de Tlemcen, qui falsifiait les dossiers de base de ces véhicules avant d'introduire les fausses données à la base du Fichier national des véhicules. Cette femme troquait ses services frauduleux contre d'importantes sommes d'argent. Présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen pour faux et usage de faux de documents administratifs, falsification de sceaux de l'état et usurpation de fonction, les six inculpés ont été placés en détention préventive. Tout récemment, les éléments de la sûreté de wilaya d'Oran viennent de mettre fin aux agissements de deux malfaiteurs impliqués dans des affaires de vol et de trafic international de véhicules. Les malfaiteurs utilisaient des cartes électroniques pour mettre en marche les véhicules avant de les voler. Après de minutieuses recherches, les enquêteurs ont réussi à arrêter les deux mis en cause et à récupérer quatre véhicules dont deux faisaient l'objet de recherches par Interpol. Les services de police ont précisé que les enquêteurs ont réussi à appréhender un individu demeurant à l'étranger et son complice, tous deux spécialisés dans le vol et le trafic de véhicules, activant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en utilisant des outils modernes pour commettre leurs forfaits. Les données techniques des véhicules volés sont ensuite falsifiées et les voitures sont alors transférées à l'étranger par l'utilisation de cartes grises étrangères falsifiées. Les enquêteurs ont également récupéré 11 cartes grises falsifiées et une somme d'un million de dinars. Les deux individus seront présentés par-devant la justice. Le phénomène du vol de véhicules prend des proportions alarmantes à Oran.