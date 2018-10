ENSEIGNANT DANS UNE ÉCOLE CORANIQUE (BORDJ BOU ARRÉRIDJ) Il kidnappe une jeune fille et brûle son corps

Un corps calciné, celui d'une jeune fille, a été retrouvé par la gendarmerie dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, plus précisément dans la commune de Ksour. La dépouille mortelle totalement carbonisée avait les pieds et les poings liés, au lieudit Chefar Melala. c'est ce qu'a rapporté le journal on-line ObservAlgerie

Selon les informations fournies par les services de la sûreté locale, la famille de la jeune fille qui ne dépasse pas les 14 ans, avait signalé la disparition de leur enfant quelques heures avant, a ajouté la même source. Une description détaillée avait été donnée par la mère de la victime, afin de lancer un avis de recherches.

Ces détails ont, malheureusement, servi à identifier le cadavre de la jeune fille après la confirmation de son identité par sa mère, une maman divorcée ayant à sa charge trois enfants dont cette fillette.

Plus de détails ont été divulgués, après l'enquête de la gendarmerie: l'enseignant de la victime à l'école coranique est présumé coupable avec son copain, un chauffeur clandestin.

Le professeur a kidnappé son élève et s'est fait aider par son copain, pour l'emmener loin de la ville. Ces deux adultes voulaient se venger de la victime, parce que cette dernière possédait une importante somme d'argent et ne voulait pas la partager avec son professeur.

Ils l'ont donc kidnappée, attachée et éloignée de la ville, avant de la brûler. Difficile de savoir si cette jeune fille a été violentée ou a subi des violences sexuelles; le rapport des experts en dira davantage.