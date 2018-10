LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ASSURÉE À HAUTEUR DE 76% Boumerdès se réhydrate

17 300 fosses sauvages ont été éliminées sur les 21 600 existantes.

La desserte en eau potable de la wilaya de Boumerdès est assurée à hauteur de 67% à partir des eaux de surface à travers deux grands systèmes de transfert.

Le «Spik» (Système de pompage Isser-Keddara) et le «Spet» (Système de pompage d'eau de Taksebt). Ces données majeures ont été expliquées en détail au ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, qui a effectué hier, dimanche, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Boumerdès. Le ministre a eu ainsi l'occasion de vérifier ces données, en présence des responsables des différentes structures hydrauliques relevant de son secteur. Le commis de l'Etat s'est également rendu à la commune de Djinet où il s'est enquis de l'alimentation en eau potable de la zone sud-est de la wilaya, ce, à partir du système de dessalement d'eau de mer (Sdem) de Cap Djinet. Ce moyen permet de contribuer à 21% à la distribution quotidienne par le truchement de la station de dessalement de Cap Djinet, alors que le reste (12%) est assuré par les forages et sources.

Cette production permet une distribution quotidienne à plus de 76% de la population contre 60% durant l'été 2017, en attendant d'être améliorée à

80% d'ici fin 2018. Ceci impactera positivement sur Khemis El Khechna et 200 villages à travers les communes d'El Ameur, Naciria, Isser et Bordj Menaïel.

En matière d'assainissement, la wilaya dispose d'un taux de raccordement de 87% et de trois stations d'épuration en exploitation (Boumerdès, Thenia et Zemmouri) d'une capacité globale de 26 000 m3/jour. Le taux d'épuration qui égale 20% du volume total rejeté sera, sous peu, ramené à 45%. Il a été signalé que 17 300 fosses sauvages, sur les 21 600 existantes, ont été éliminées soit 80% du total.

S'agissant de l'épineux problème de protection des villes et villages contre les inondations, plusieurs localités ont bénéficié d'opérations salvatrices comme Boudouaou, Isser, Si Mustapha, Hamadi, Ouled Moussa, Ouled Heddadi, Khemis El Khechna, Dellys, Sidi Daoud et Bordj Menaïel.

Concernant l'hydraulique agricole, la superficie irriguée à travers la wilaya est de 23 240 ha dont 95% en petite et moyenne hydraulique (PMH) et 5% en grands périmè-

tres irrigués (PMI). 25% de ces surfaces sont irriguées à partir d'eaux de surface, 74% à partir d'eaux souterraines et 01% à partir des eaux usées épurées. Quelque 9 900 ha (43%) sont irrigués par des systèmes économiseurs d'eau. L'objectif tracé étant de 295 millions/DA qui concerne la réhabilitation de 10 retenues collinaires, l'étude de 12 autres et la réhabilitation de trois aires d'irrigation d'une superficie de 1 900 ha. La conclusion de cette visite s'illustre par l'annonce de l'objectif d'atteindre une superficie de 25 200 ha soit 38% de la surface agricole utile (SAU).