BOUIRA M'CHEDALLAH EXIGE SON HôPITAL

Par Abdenour MERZOUK -

Ils étaient des dizaines à réclamer le renforcement du chantier de réalisation d'un hôpital de 120 lits.

Les citoyens de M'Chedallah ont battu le pavé hier à travers les artères du chef-lieu de daïra. Venus des villes et des villages aux alentours, ils étaient des dizaines à réclamer le renforcement du chantier de réalisation d'un hôpital de 120 lits. Cet établissement public hospitalier, devait être doté de toutes les commodités nécessaires pour un fonctionnement optimal. Il est prévu des blocs opératoires de chirurgie, d'un service des urgences, d'un service de médecine interne ainsi qu'un héliport. Comme nous l'avons à maintes reprises rapporté, Bouira doit impérativement bénéficier d'un CHU. A Bouira, le projet d'un établissement mère-enfant domicilié à Bouira s'évapore après plus de trois années il est toujours au stade de dossier dans un tiroir.

L'annexe de l'Institut Pasteur à Sour el El Ghozlane a été reconvertie en unité médicale spécialisée. Pour éviter ces tâtonnements, il est temps de doter Bouira d'un Centre hospitalo-universitaire surtout que toutes les conditions sont réunies, avec la présence d'une université. En attendant le dénouement exigé par les manifestants, les habitants de l'ex-Maillot et de ses alentours continueront à se déplacer à Bouira et aux structures de la wilaya voisine, Béjaïa. Cet établissement, implanté à la sortie du chef-lieu de daïra est plus que nécessaire, surtout que la région est traversée par deux Routes nationales et plus de 50 km d'autoroute.

Le petit hôpital, qui date de l'époque coloniale, certes réhabilité, ne répond plus à la demande d'une population qui avoisine les 400 000 habitants. S'agissant toujours du secteur de la santé, Bouira et sa population se demandent quel est le sort réservé au projet de l'hôpital mère-enfant inscrit au programme chef-lieu de wilaya. La crise qui arrive à pas de géant laisse croire à l'abandon de ce grand projet, surtout que la ville de Bouira connaît un sérieux problème avec les natalités dans cette minuscule maternité qui ne répond plus à la demande du moment. Le projet évalué à 30 millions de DA avec un délai de réalisation de 28 mois, lancé en 2014, a connu un retard dans les travaux. Après plus de quatre ans, le projet continue à traîner, enregistrant moins de 60% de réalisation.