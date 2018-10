L'ENTREPRISE AU COEUR DES DÉBATS À CONSTANTINE Le seul vrai moteur du développement

Par Ikram GHIOUA -

Les jeunes diplômés ont un énorme potentiel pour apporter un plus à l'économie du pays.

C'est autour de ce thème qu'a eu lieu hier, une conférence au niveau de l'auditorium Seddik Benyahia à l'université 1 des frères Mentouri de Constantine. L'initiative a été lancée par l'entrepreneuse Khamissa Aloui qui est également membre et présidente à Constantine de l'Association nationale de la promotion de la société et de la citoyenneté en collaboration avec l'université des frères Mentouri. Cette rencontre qui, dès le départ s'est avérée très importante, vu qu'elle a réuni, le recteur Abdelhamid Djakoun, des professeurs d'universités, des cadres, des directeurs de l'Ansej, L'Andi et de la Chambre de commerce, des étudiants mais aussi des entrepreneurs femmes et hommes et lors de laquelle il a été question d'élaborer l'entrepreneuriat autour de la gent féminine.

A ce sujet, Khamissa Aloui qui prendra la parole, juste après le recteur, déclare que «la femme a un rôle très important, voire sérieux à jouer dans le développement de l'économie.

Aujourd'hui, l'on est en mesure de donner une image claire sur l'entrepreneuriat en général et féminin en particulier, vu la réussite de beaucoup de jeunes via l'Ansej ou l'Andi». Elle ajoute, «il est nécessaire d'encourager la femme, mais aussi l'homme à s'engager et chaque réussite est une valeur ajoutée au développement de l'économie de notre pays». Dans son intervention, Khamissa Aloui insiste sur l'efficacité de certaines entreprises qui ont fait du chemin notant que «70% de jeunes sont des diplômés qui ont un énorme potentiel pour apporter un plus à l'économie du pays, en s'appuyant sur une stratégie intelligente». Pour elle, la femme représente la moitié de la société et par conséquence, «elle est appelée à participer à s'impliquer davantage, d'être créatrice de projets et de postes de travail. La femme est un capital d'idées et d'innovation dont il faut savoir tirer profit». A ce sujet, elle ne manquera pas de présenter quelques personnes ayant osé et réussi, tout en louant les réformes rapportées par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, permettant à la femme de jouer pleinement son rôle et de participer à l'émergence de la société.

L'intervention du professeur Mansouri a été d'une grande qualité où elle a abordé l'entrepreneuriat sous un aspect plus contemporain à l'ombre de la mondialisation. Elle parlera de l'entrepreneuriat innovant dans le développement local. Pour elle, c'est pratiquement une obligation aujourd'hui et une nécessité afin de rester compétitif à l'égard des divers changements à l'heure de la mondialisation. Elle explique à ce sujet qu'il ne peut y avoir de croissance sans l'innovation. Cependant, elle reste coûteuse et le taux d'échec est important qui a été évalué à 50% pour des entreprises mondialement connues, néanmoins c'est un risque qu'il faut prendre. Les autres participants ont également été les signataires d'importantes communications dont il fallait tenir compte.

Pour sa part, le docteur Mehssas qui est président du club des investisseurs, mais aussi député FLN, «l'obstacle demeure aussi au niveau des entreprises qui ne réussissent pas et qui sont à chaque fois secourues par l'Etat.» Dans ces propos, il était déterminé à faire comprendre à l'assistance le rôle de l'université qui doit s'impliquer pour stimuler aussi bien l'étudiant, que la recherche. Pour lui, la solution est avant tout scientifique, mais c'est aussi de changer le mode de réflexion, s'adapter à la conjoncture et ajouter un ingrédient dans chaque création, car on ne peut pas tous réussir dans le même domaine en faisant la même chose.