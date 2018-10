OUVERTURE DU SALON DE L'ARTISANAT DE TIZI OUZOU 92 artisans et un seul métier

Par Kamel BOUDJADI -

L'APW, en partenariat avec la Chambre de l'agriculture organise depuis dimanche, le Salon de l'artisanat de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette manifestation économique, qui est à sa 10e, édition s'impose désormais comme le rendez-vous le plus important de 2018. Cette année, le salon reçoit les artisans venus de 24 wilayas d'Algérie. Les stands et les expositions qui se tiennent au niveau du jardin colonel Mohand Oulhadj réunissent quelque 92 artisans de différents métiers.

Le Salon de l'artisanat qui se tient donc chaque année à cette période est devenu un rendez-vous incontournable pour des centaines d'artisans de la wilaya et de toutes les régions d'Algérie. Participer à cette manifestation s'impose comme un vecteur de promotion pour ces derniers. L'occasion est également, pour les organisateurs, une manière d'accompagner les artisans dans le développement de leurs métiers. Dans leurs déclarations à l'ouverture, le wali de Tizi Ouzou Abdelhakim Chatter et le P/APW, Youcef Aouchiche, ont mis l'accent sur la nécessité de développer le secteur de l'artisanat et la disponibilité de l'Etat et l'APW à accompagner les artisans.

C'est justement à ce sujet qu'il convient de signaler que l'artisanat ne peut pas se développer tout seul. Intimement lié au secteur du tourisme, tous les experts s'accordent à dire que les métiers de l'artisanat ne sont qu'un segment de l'industrie touristique. Dans le propos du P/ APW, cette nécessité trouve une place importante lorsqu'il affirme que l'objectif et l'action de son institution élue sont orientés en direction de la relance du secteur du tourisme, créateur d'emplois et de richesse, et vecteur de développement économique.

En fait, outre la bonne organisation et la notoriété grandissante de ce salon, l'on s'accorde désormais sur le fait que l'artisanat fait partie d'un ensemble global qui est l'industrie touristique. Les métiers de l'artisanat, il est vrai, sont une richesse culturelle et un patrimoine mais, pour en faire une activité économique, il leur faut un plus grand potentiel acheteur.

C'est pourquoi une activité économique ne peut pas se développer avec l'artisanat tout seul. L'avis est partagé par les artisans eux-mêmes, qui espèrent une activité touristique plus large. Le tourisme, en se développant apporte ce potentiel acheteur nécessaire pour le développement des métiers. Mais pour développer le tourisme, il faut enclencher toute la dynamique avec tous les acteurs et c'est ce que l'on appelle l'industrie touristique. Ce constat semble avoir été fait par l'équipe de l'Assemblée populaire de wilaya actuelle car son action converge parfaitement vers cet objectif.

Les artisans attendent beaucoup de cette jeune équipe dirigée par un jeune et dynamique président qui n'hésite pas à descendre dans l'arène et à donner un coup de pied dans la fourmilière lors de ses sorties sur le terrain. Enfin, notons que le salon se poursuivra tout au long de cette semaine et ce jusqu'à samedi prochain. L'affluence a été très grande au premier jour et tout indique qu'elle le sera davantage dans les prochains jours. Il y a vraiment des merveilles à découvrir dans les stands. Une tournée vaut vraiment le détour.