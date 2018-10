RÉFORME PÉNITENTIAIRE EN ALGÉRIE Témoignage édifiant de l'UE

Par Saïd BOUCETTA -

L'effort algérien était d'autant plus méritant que le gouvernement a joué jusqu'au bout la transparence.

Le régime pénitentiaire en Algérie a connu une nette amélioration, les 12 dernières années. C'est ce qu'atteste le chef de la Délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke qui l'a notée, hier à Alger. Le haut fonctionnaire européen a applaudi la qualité des réformes engagées «par l'Algérie dans le secteur de la justice et en particulier dans le système pénitentiaire». Un constat qui confirme une réelle prise en charge des droits de l'homme dans le pays. Et pour cause, lorsqu'un Etat met un point d'honneur à se rapprocher des standards internationaux en matière de détention, c'est la preuve par quatre d'un respect des droits du citoyen, même lorsque ce dernier perd momentanément certains attributs de la citoyenneté.

Le témoignage de John O'Rourke vient contredire certaines accusations stupides proférées par quelques activistes en mal de publicité outre-Méditerranée. Le même haut fonctionnaire européen n'omet pas de saluer «la coopération lancée par les deux parties en 2006 pour appuyer l'effort algérien à mettre en place ces réformes». Ces propos justes et encourageants pour l'institution judiciaire algérienne ont été dites à l'occasion du colloque sur le thème «Algérie-UE, 10 ans de coopération en matière pénitentiaire, bilan et perspective». John O'Rourke a donc témoigné que «depuis 2006, l'Algérie a consenti un effort majeur de réforme de la justice et du système pénitentiaire visant à mettre le secteur en conformité avec les standards internationaux».

L'effort algérien était d'autant plus méritant que le gouvernement a joué jusqu'au bout la transparence et travaillé en partenariat avec l'UE à la concrétisation de son objectif, à travers des programmes. Le premier a concerné l'appui de la réforme pénitentiaire de 2008 à 2014 portant sur la réinsertion, la formation des ressources humaines, les systèmes informatiques et la sécurité. Six longues années où le personnel pénitentiaire algérien a été «professionnalisé» et initié aux normes en vigueur dans les établissements européens, où les aspects liés aux droits des prisonniers sont prioritaires. Le second aspect du partenariat relevait de dimensions autrement plus pratiques. Des jumelages avec l'administration française et italienne ont été mis sur pied par les partenaires. L'opération a duré plus de deux ans, entre le 16 mai 2016 et le 15 novembre 2018. Ce qui a été réalisé dans ce domaine constitue un parfait exemple de coopération réussie et apporte la preuve que les Accords d'Association entre l'Algérie et l'UE peuvent avoir des côtés hautement positifs, lorsque la volonté y est.