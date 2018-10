PRÈS DE TROIS SEMAINES DE BLOCAGE À L'APN Les dégâts collatéraux d'une crise

Par Hasna YACOUB -

Le sort de Saïd Bouhadja à la tête de l'APN, est désormais scellé

Après avoir accusé ses détracteurs de «parler au nom de la Présidence», voilà qu'il décide d'user de leur langage - s'il s'agit bien du leur- pour se maintenir en poste en soutenant qu'une«haute autorité du pays» lui demande de rester! Que doit-on comprendre d'une telle déclaration? «Une haute autorité du pays» est un terme qui est devenu galvaudé et derrière lequel beaucoup trouvent facilement refuge.

Au palais Zighoud Youcef, c'est la cacophonie générale. La paralysie de la chambre basse va entamer sa troisième semaine sans que la crise qui la secoue n'enregistre le moindre signe d'un dénouement. Et cela même si le sort de Saïd Bouhadja à la tête de l'APN, est désormais scellé. L'homme ne restera pas à son poste après un aussi grand «déballage» des uns et des autres. Les heures ou les jours à venir vont révéler comment et quand il partira. Pour l'instant, l'entêtement des deux parties en conflit s'éternise. Et ce conflit a un coût. Un coût politique, social et économique. Le blocage de l'APN qui a mené au gel des activités diplomatiques de l'institution ne fait pas qu'écorcher l'image de l'Algérie à l'extérieur, mais il retarde également la gestion de ses affaires les plus urgentes. Les débats sur le projet de la loi de finances, à titre d'exemple, devaient commencer, il y a deux jours, mais tout est à l'arrêt. Le projet n'a même été discuté en commission alors qu'il s'agit d'une loi qui encadre l'ensemble du fonctionnement de l'Etat. Des chantiers vont rester à l'arrêt, des établissements publics risquent de voir leur budget retardé et les conséquences sur la société sont directes. Ce sont là les dégâts collatéraux générés par l'autisme politique. D'un côté les députés qui exigent la démission du président de l'APN et d'un autre côté, Saïd Bouhadja qui refuse d'être «renvoyé tel un malfrat». Ce dernier s'est dit, au tout début du bras de fer, être un «partisan de l'alternance au pouvoir» et prêt à démissionner mais il a posé des conditions: son départ ne doit nullement se faire sous la pression d'une «action psychologique», ni être entaché par des «griefs que je n'ai pas commis». Saïd Bouhadja était, à en croire ses déclarations, prêt à partir mais pas sans les honneurs. Mais cela c'était au début! Depuis, il semble bien que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Car le président de l'Assemblée non seulement il ne fait plus état de son intention de démissionner mais entre de plain-pied dans la «guerre psychologique». Il a décidé d'user des armes de ses ennemis pour contrecarrer leurs attaques. L'homme qui a dit «nous sommes des législateurs, nous n'avons pas droit à ce genre d'erreurs» en qualifiant d'«illégale» la décision de gel des activités de l'APN, s'emmêle les pinceaux et confond torchons et serviettes. Sinon comment expliquer que Saïd Bouhadja demande l'arbitrage de la présidence de la République alors qu'étant à la tête de l'institution parlementaire, il ne peut ignorer le principe de séparation des pouvoirs. Il s'agit là de la première bévue. Il y en a eu d'autres. Après avoir accusé ses détracteurs de «parler au nom de la Présidence» et affirmer que tout ce qui se dit n'est que pure «affabulation», voilà qu'il décide d'user de leur langage - s'il s'agit bien du leur- en soutenant qu'une«haute autorité du pays» lui demande de rester! Que doit-on comprendre d'une telle déclaration? «Une haute autorité du pays» est un terme qui est devenu galvaudé et derrière lequel beaucoup trouvent facilement refuge. Une situation qui doit, faut-il le signaler, obligatoirement cesser, car elle porte préjudice à la plus haute autorité du pays. En fait, le reproche fait à Saïd Bouhadja n'est pas celui d'user des mêmes armes que ses adversaires mais celui d'adopter une approche qu'il a lui-même réfutée. N'a-t-il pas exigé des chefs des groupes parlementaires qui ont signé une motion de défiance pour lui retirer la confiance, de remettre la liste nominative des signataires à lui, au Conseil constitutionnel ou à la présidence pour authentification? Vouloir confirmer que les chefs des groupes parlementaires ne s'inventaient pas un soutien fictif était une démarche tout à fait rationnelle. Mais est-ce que cette démarche continue d'être recevable lorsqu'on s'octroie un droit et on le réfute à autrui? En arguant d'avoir le soutien d'«une haute autorité du pays» sans la nommer n'est-ce pas là aussi de l'affabulation? Un coup de poker qui ne vise qu'à tromper l'ennemi. En s'accrochant à la légalité et aux textes de lois, Saïd Bouhedja se défendait bien. Mais dès que le président de l'APN a emprunté des chemins sinueux pour se défendre, il s'est mis en position de perdant. Malgré sa fine maîtrise de la politique, Saïd Bouhadja vient de se tirer une balle dans le pied. Une blessure loin du coeur certes mais qui va finir par l'emporter.