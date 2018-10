DES PLUIES ORAGEUSES ANNONCÉES POUR AUJOURD'HUI Tremblez, le mauvais temps est de retour!

Par Madjid BERKANE -

La validité du bulletin devait prendre fin à 18h. Cette vague risque de se prolonger durant toute une semaine.

Le mauvais temps était de retour hier. Des pluies orageuses assez marquées ont touché depuis la matinée plusieurs wilayas du nord du pays. Il s'agit des wilayas de Ain Defla, le nord de Médéa, Blida, Tipasa, Alger et Boumerdès. Selon l'Office national de la météorologie(ONM) ayant émis un Bulletin métrologique spécial (BMS) à 9 h du matin, les cumuls enregistrés dans ces wilayas devraient dépasser les 25 mm. «La validité du bulletin est de 10h à 18h», a précisé l'ONM. Cette vague de pluies risque, soulignent les spécialistes, de se prolonger dans le temps.

«Le temps pluvieux qui marque présentement plusieurs capitales en Europe impactera sans doute l'Algérie», mentionne-t-on. Pour rappel, cette nouvelle vague de pluies intervient quelques jours seulement après celle ayant marqué plusieurs wilayas du pays. Les pluies orageuses dont les cumuls ont dépassé les 40 mm n'étaient pas sans dégâts. En effet, des inondations ont été enregistrées dans beaucoup de wilayas. Ces dernières ayant surpris plus d'un ont causé des dégâts matériels et des désagréments pour les usagers de la route. Dans la capitale, les services de la wilaya ont enregistré la fermeture de plusieurs axes routiers, des fissures pour de nombreuses clôtures des bâtisses publiques et le débordement de certains oueds. Le wali d'Alger Abdelkader Zoukh qui s'est exprimé récemment au cours d'une conférence de presse sur ce sujet a précisé que la quantité des pluies tombées était énorme. «La faute dans ce qui est arrivé n'est pas aux services de la wilaya. Ces derniers ont pris leurs précautions. Ils ont désobstrué tous les avaloirs de la capitale au moment opportun. L'entretien des avaloirs est systématique», a-t-il précisé, notant que les pluies étaient surprenantes. Pour le wali d'Alger les habitants doivent apprendre à prendre désormais leurs précautions. Il est à souligner que le gouvernement a instruit tous les responsables locaux, les walis en l'occurrence, à l'effet de doter toutes les communes en matériel nécessaire en cette veille de la saison hivernale.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les pluies d'automne sont très bénéfiques pour le secteur de l'agriculture. Elles sont en effet indispensables pour le lancement de la saison des semailles. Elles sont aussi nécessaires pour la maturation de certains champs agricoles. La maturation de ces derniers va contribuer sans doute à la baisse des prix des produits alimentaires qui connaissent à présent des pics sans précédents. En outre, les pluies d'autonome ont un effet très positif sur la disponibilité de la ressource hydrique. Elles viennent en effet pour compenser le déficit enregistré durant l'été. L'été de cette année a été, rappelons-le, particulièrement chaud. Des quantités énormes des eaux ssdes barrages ont été pompées au profit des citoyens.