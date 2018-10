ÉDUCATION NATIONALE Ce syndicat qui "éternue..."

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le palier du secondaire compte observer un débrayage d'une journée

Le Conseil des enseignants des lycées d'Algérie (Cela) compte observer un débrayage d'une journée, à la date du 23 octobre prochain.

De nouvelles perturbations s'esquissent dans le secteur de l'Education nationale. Elles concerneront prochainement le palier du secondaire.

En effet, le Conseil des enseignants des lycées d'Algérie (Cela) compte observer un débrayage d'une journée, à la date du 23 octobre prochain.

Cette grève se veut une action dénonciatrice de tous les couacs enregistrés dans ce secteur d'activité, depuis la rentrée scolaire et sociale. «Cette journée de protestation aura lieu pour traduire notre profond mécontentement quant à la prise de décision de la tutelle qui n'est guère satisfaisante», a indiqué hier à L'Expression, le président de cette organisation, Idir Achour. Il fera savoir que les responsables du ministère de l'Education nationale ont manqué à leurs engagements. «On se retrouve avec les mêmes dossiers en suspens depuis un moment maintenant», explique-t-il déplorant ainsi la non-prise en charge des points soulevés par les travailleurs de l'éducation.

Dans ce sillage, Idir Achour affiche le rejet catégorique de son syndicat concernant le prolongement du mandat de l'actuelle commission nationale de gestion des oeuvres sociales qui a été prolongée d'une année. Par conséquent, en réponse à cette décision qu'il juge «unilatérale», notre interlocuteur réclame l'organisation d'un référendum, seule solution de dissiper les mésententes qui caractérisent ce dossier-là. Il enchaîne en exigeant en outre le «gel de la commission en question».

Idir Achour signale encore que la démarche de son syndicat d'initier ce débrayage est quelque part «un avertissement» dirigé à l'adresse de la tutelle. «Si la responsable du secteur ne daigne toujours pas prendre nos revendications au sérieux après cette grève, nous irons vers le durcissement de notre protestation», prévient-il en soulignant que le Cela passera à une étape supérieure en entreprenant des actions «plus importantes et plus larges».

Interrogé sur les activités de son organisation dans le cadre de l'intersyndicale, Idir Achour a assuré que les syndicats autonomes maintiennent à l'unisson les mêmes revendications inhérentes aux préoccupations sociales et professionnelles des travailleurs de l'Education nationale. A ce propos, il a indiqué que justement, «l'intersyndicale projette de réunir les entités le constituant le 13 du même mois». Il sera question «d'évaluer la situation, en se penchant sur les points cruciaux de la plate-forme de nos revendications», a-t-il conclu.

Par ailleurs, dans son dernier communiqué, le Cela s'est étalé sur les principales raisons ayant conduit à l'organisation de cette journée de grève. Dans ce sens il déplore «la prise de décisions aléatoire» du ministère de tutelle. Cela concerne notamment les points relatifs à «la révision du statut particulier de l'ensemble des travailleurs de l'éducation, sans prendre en compte les propositions de la commission mixte chargée de traiter ce dossier». Aussi il s'agit par là de contester «le prolongement du mandat de la commission qui se charge actuellement de gérer le dossier des oeuvres sociales», lit-on sur le document.

Le même syndicat fait part dans son communiqué de son inquiétude quant à la privatisation des cantines scolaires, ce qui selon eux, n'est que la manifestation de l'intention à peine voilée du gouvernement de privatiser le secteur dans sa totalité.

La même source pointe par ailleurs du doigt, «l'érosion aggravée du pouvoir d'achat des citoyens».