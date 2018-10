LES CRÉDITS À L'ÉCONOMIE EN HAUSSE DE 6% La part du lion au privé

Par Mohamed TOUATI -

Le siège de la Banque d'Algérie

Malgré une conjoncture économique fragilisée par la baisse des revenus pétroliers, les banques n'ont pas renoncé à financer les entreprises.

L'Algérie fait face à la crise financière née de la dégringolade des prix du pétrole. Comment s'en tire-t-elle? Plutôt bien. Certains indices le font croire en tous cas. Ils permettent même de tempérer les derniers chiffres concernant le niveau des réserves de changes notamment, qui a baissé de près de 9 milliards de dollars durant les six premiers mois de l'année en cours. Il y a eu avant, ceux du déficit commercial qui a connu une baisse de près de 75% à la fin du mois d'août 2018. Il s'est chiffré à 2,052 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2018, contre un déficit de 8,19 milliards de dollars durant la même période de 2017. L'inflation pour la même période a affiché un taux de 4,8%. Se situant au-dessous de l'objectif des 5% que s'est fixé le gouvernement. Malgré une conjoncture économique fragilisée par la baisse des revenus pétroliers les banques n'ont pas renoncé à financer les entreprises privées et publiques et à accorder des crédits aux ménages essentiellement en ce qui concerne l'achat de logement. Et c'est plutôt bon signe. Cela veut tout simplement dire que les entreprises peuvent compter sur un apport d'argent, frais qui leur permettra d'investir alors que la consommation des ménages est notamment encouragée à travers l'acquisition des logements. La Banque d'Algérie vient de communiquer au centime près le coût de cette opération. Les crédits à l'économie se sont établis à 9408,1 milliards de dinars à fin juin 2018 contre 8880 milliards de dinars à fin décembre 2017, nous apprend la Banque d'Algérie. Une hausse de 528 milliards de dinars qui correspond à un bond de 6% entre les deux périodes de comparaison. Le secteur privé se taille la part du lion.

«Concernant la structure des crédits par secteur juridique, il est observé que la part des crédits au secteur privé (y compris les ménages) est passée à 50,67% à fin juin 2018 contre 51,44% à fin décembre 2017» indiquent les rédacteurs du document de la Banque d'Algérie. Qu'en est-il du secteur public? «Celle du secteur public est passée à 49,3% à fin juin 2018 contre 48,55% à fin décembre 2017», ajoute la même source. Comment traduisent- ils en chiffres? Les crédits bancaires accordés au secteur économique public ont atteint 4640,7 milliards de dinars à fin juin 2018 contre 4311,3 milliards de dinars à fin décembre 2017, soit une hausse de 7,64%. Quant aux crédits accordés au secteur privé (entreprises et ménages), ils se sont accrus de 4,35%, passant à 4766,8 milliards de dinars à fin juin 2018 contre 4568,3 milliards de dinars à fin décembre 2017. Les crédits accordés aux ménages, essentiellement des crédits hypothécaires (achats de logements essentiellement), ont atteint 716,4 milliards de dinars à fin juin 2018 contre 656,7 milliards de dinars à fin décembre 2017, soit une augmentation de plus de 9%. Il est incontestable qu'un tel flux d'argent peut provoquer un effet inflationniste. La Banque d'Algérie l'a-t-elle pris en compte? «En prévision de l'accroissement de l'excès de liquidité avec les nouveaux achats directs de titres du Trésor au début de l'année 2018 (1400 milliards de dinars), la Banque d'Algérie a, pour prévenir toute poussée inflationniste, repris les opérations d'open market d'absorption de la liquidité à différentes échéances en janvier 2018 et a relevé le taux de réserves obligatoires de 4% à 8% au même mois» ont indiqué les experts de la Banque d'Algérie.