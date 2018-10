SALON INTERNATIONAL DE LA RÉCUPÉRATION La valeur méconnue des déchets

Par Abdelkrim AMARNI -

Les objectifs de ce salon sont surtout de promouvoir l'industrie de la récupération et du recyclage des déchets

Conférence et débats animeront les quatre jours d'exposition du salon.

La 3ème édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets, «Revade III» a été inaugurée, hier matin, par la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati.

Accompagnée par Ouahiba Bahloul, directrice de la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie (Caci), ainsi que nombre de cadres du département qu'elle pilote, la ministre s'est enquis de façon minutieuse et intéressée des activités des différentes firmes et entreprises exposant à ce troisième salon qui fermera ses portes mercredi prochain.

Les objectifs de ce salon, placé sous le haut patronage de la ministre, sont surtout de promouvoir l'industrie de la récupération et du recyclage des déchets tout en faisant connaître les équipements et les technologies utilisées dans le domaine de la transformation. La récupération, la gestion et la valorisation des déchets industriels ne sont pas en reste parmi les objectifs de cette exposition, qui en est à sa troisième édition. Ce salon se tient notamment en collaboration avec l'Agence nationale des déchets (AND) et en partenariat avec la Société des foires et exportations (Safex), l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement (Anvredet) ainsi qu'avec la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, (Cciaf) et le cabinet d'aide à l'opérateur économique Relex.

La thématique choisie cette année avec cet événement d'actualité est «L'entrepreneuriat circulaire, levier du développement de la gestion des déchets». En effet, ce qui était considéré jusqu'à nos jours, comme une préoccupation environnementale, s'est mu aujourd'hui en une activité économique pleine et entière, à même de générer des chiffres d'affaires importants et créer par là, nombre de postes d'emploi directs et indirects.

Lors d'un point de presse dispensé à la fin de sa visite du Salon, Fatma Zohra Zerouati a abondé dans cet axe en relevant les multiples avantages économiques, sociaux et environnementaux que peut générer cette activité de transformation et de recyclage.

Pendant quatre jours, le «Revade» débattra des voies de promotion de l'entrepreneuriat vert dans le domaine du recyclage, de la récupération et de la valorisation des déchets, une activité qui ne cesse de croître parmi les jeunes entrepreneurs.

Les principaux secteurs d'activité concernés par le salon sont, entre autres, les centres d'enfouissement techniques, d'incinération et la gestion des centres de tri et d'enfouissement technique des déchets industriels. A ces différents secteurs, s'ajoute celui du traitement des eaux industrielles usées. Une série de conférences sont inscrites sur l'agenda de cette manifestation économique à laquelle participent des opérateurs économiques du domaine, allemands, chinois, coréens (en force) et français. Trois importants projets seront pilotés dans le cadre de la coopération allemande en Algérie: la gestion déchets et économie circulaire (Prodec), les filières de recyclage et valorisation de déchets, emballage et pneus usagés (Filrec), l'emploi dans le secteur (Pemlo) et enfin le Master Gestion des déchets pour former une nouvelle génération d'experts dans le domaine.