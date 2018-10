BÉJAÏA Ceux qui revendiquent et ceux qui endurent

Par Arezki SLIMANI -

Risque d'effondrement des immeubles habités par 560 familles

La ville de Béjaïa et ses quatre contrées vivent une situation des plus complexes faite d'un sous-développement avéré et d'une tension qui se traduit quasi quotidiennement dans la rue.

La population est partagée entre ceux qui revendiquent et ceux qui endurent. Pendant ce temps, ceux qui ont les commandes et ceux qui ont la charge de répondre aux préoccupations citoyennes se contentent d'une présence sur les réseaux sociaux, faisant part de leurs démarches dont les résultats ne sont pas toujours visibles. Sur les réseaux sociaux nos députés, qui bénéficient du droit d'interpeller et d'intervenir dans tous les domaines de la vie publique, se contentent d'une forte présence. Photos à l'appui, on les voit rencontrer des ministres et parfois, ce n'est pas souvent le cas, des citoyens désabusés. C'est le cas de la députée Nora Ouali du RCD, qui s'est rendue, vidéos et photos à l'appui, chez les habitants du plateau Amimoun, pour constater de près le risque d'effondrement des immeubles habités par 560 familles. «L'ensemble de ces immeubles présente des fissures au niveau des murs, des plafonds d'où s'infiltrent les eaux de pluie, ainsi que d'autres fissures au niveau des poteaux, poutres et poutrelles, faisant apparaître des semelles, signe de dégradation avancée (les photos et vidéos sont assez parlantes)», écrit-elle sur sa page facebook, précisant que «cette cité réalisée en 1958, ne répondant aucunement aux normes antisismiques, a été classée, après le séisme du 29 novembre 2012, en zone orange 4. En 2015, le CTC l'a de nouveau classée en zone rouge». «Nous sommes en 2018, rien n'a été fait pour reloger, ou mettre en sécurité les habitants de cette cité», regrette-t-elle, indiquant qu' «un dossier complet lui a été remis» et qu'«elle agira en conséquence. Son collègue de l'APW, Me Djamel Benyoub en sa qualité d'élu à l'Assemblée populaire de wilaya, a porté l'entière responsabilité de la fermeture de la RN 26 au subdivisionnaire de la direction des travaux publics...

«Le subdivisionnaire de la DTP avait promis d'installer des dos-d'âne en trois jours seulement. La rapidité de ces délais se justifie d'après lui par la présence d'un chemin très dangereux pour la sécurité des citoyens». Un autre député indépendant figure aussi sur la liste des activistes parlementaires de Béjaïa.

En sa qualité de député, il a saisi le directeur du tourisme sur la situation déplorable dans laquelle se trouve le secteur du tourisme au niveau de la wilaya de Béjaïa, notamment le problème du blocage des demandes d'investissements privés destinés à la réalisation d'infrastructures touristiques, ainsi que celui des différentes ZET de la wilaya, qui constituent une préoccupation qu'il y a lieu de prendre en charge en urgence. Il en a fait de même auprès du directeur du logement concernant les programmes de logements Aadl 1 et 2 de la wilaya, qui enregistrent incontestablement un retard considérable dans leur réalisation.

Il exige de lui de «transmettre une situation précisant l'état d'avancement de ces programmes, les contraintes rencontrées, les dispositions prises pour y remédier et, le cas échéant, les mesures qui relèvent des structures supérieures, et ce en vue de lui permettre d'interpeller les autorités centrales concernées, dans le but de faire activer l'achèvement de ces projets d'une importance vitale pour les citoyens concernés qui sont en attente de recevoir les clés de leurs logements depuis une longue période. D'autres députés ont, dans un passé récent, dénoncé certaines malversations mais toujours sur les réseaux sociaux. On les voit rarement sur le terrain lorsque la tension prend forme tant devant les écoles, que les institutions publics et les routes. Verser dans les interpellations à elles seules, suffit-ils, pour faire avancer les choses. Pour les observateurs, la réponse est négative, la bonne gouvernance étant l'art de prévoir pour une intervention efficace, «Nos gouverneurs à l'échelle locale (administration et élus) doivent nous montrer leur génie pour régler, une bonne fois pour toutes, ce phénomène de fermeture des routes», estime un citoyen qui, appuyant le commentaire d'un journaliste de la radio locale, soutient que «rester au chaud dans son bureau et gérer les affaires courantes par téléphone ou Internet, ne fera qu'amplifier les choses». Les observateurs estiment que «le terrain est le meilleur test pour mesurer ses aptitudes de communication et de persuasion». En d'autres termes, les citoyens ne peuvent être dupés par le remplissage des murs sur les réseaux sociaux par des photos lors des réceptions ou autres déclarations, tant que la résultats ne sont pas palpables». Le citoyen a besoin de ses représentants dans les moments de douleur. Il a besoin que ses élus l'accompagnent dans ses requêtes et agissent pour satisfaire ses revendications.