BELKACEM SAHLI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ANR, À L'EXPRESSION "Ce que m'a dit Saïd Bouhadja"

Par Hocine NEFFAH -

Le premier responsable de l'ANR, qui a pris l'initiative d'engager une mission de médiation entre le président de l'APN et les 351 députés de la majorité parlementaire, nous révèle, dans cet entretien, les propos que lui a tenus Saïd Bouhadja.



L'Expression: Qu'en est-il de votre initiative qui a trait à la médiation pour juguler la problématique de l'impasse et le blocage qui guettent l'Assemblée populaire nationale?



Belkacem Sahli: Pour commencer, je dois étayer un aspect important quant à cette situation qui caractérise l'Assemblée populaire nationale (APN) et notre rôle qui consiste en la médiation. Pour ainsi dire, cette médiation a ses raisons et ses motivations, pour nous en notre qualité de parti politique, l'Alliance nationale républicaine, (ANR) nous avons suivi l'évolution de la situation qui a trait à la crise que vit la chambre basse. Nous avons surtout garder la même distance par rapport à l'ensemble des protagonistes qui constituent le noeud de la crise. Nous n'avons pas pris de position ni avec les partis de la majorité et leurs députés ni contre le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja.



Mais qu'est-ce qui a motivé votre personne d'assumer cette démarche de médiation?

La première des choses, nous avons constaté qu'il y a eu un blocage au sein de cette institution, les entraves sont devenues palpables quant au bon fonctionnement de la chambre basse. Deuxièmement, et c'est ça qui est grave, nous avons constaté des échanges en termes de prises de bec entre les députés qui en appellent à la démission du président de l'APN. Ce sont des prises de bec qui écornent l'image de cette auguste institution républicaine et de sa réputation. Surtout quand nous constatons que le troisième homme de l'Etat entre aussi en échange verbal au ton fort avec le quatrième homme de l'Etat, même si Ahmed Ouyahia n'a pas usé de la casquette de Premier ministre, mais en sa qualité de secrétaire général du Rassemblement national démocratique, toujours est-il, nous ne pouvons pas dissocier les deux casquettes. Quand nous entendons les déclarations du chef du RND qui font allusion à ce que «le président de l'APN doit démissionner s'il veut sauvegarder sa dignité», cela incite à dire que ledit président n'a pas de dignité et est dépourvu d'honneur!!C'est très grave comme déclaration!! Et dans le même sillage, le président de l'Assemblée populaire nationale répond d'une manière allant jusqu'à qualifier Ouyahia d'avoir les mêmes idées que celles véhiculées par l'ex-ambassadeur français et ex-responsable de la Dgse, Bajolet, et le plus grave c'est qu'il traite le quatrième homme de l'Etat d'être contre la légitimité historique. Donc, la situation a pris une tournure dangereuse et intenable. Troisièmement, C'est cette image négative que nous sommes en train de véhiculer et donner à l'opinion publique nationale. Déjà on en a cure de l'image d'un Parlement constitué de députés qui ont acheté leurs places via la «chkara» et un Parlement «des coiffeuses», les citoyens vont conclure que ces députés mènent un semblant de bataille uniquement pour leurs propres intérêts étroits et les intérêts des citoyens lambda sont relégués au dernier plan sachant que lesdits citoyens s'embourbent dans une situation sociale des plus dramatiques. Il y a le risque de blocage aussi qui pourrait affecter le déroulement ordinaire de la chambre basse quant à l'adoption des projets de lois qui attendent, à l'image du projet de loi de finances.



Pourquoi vous n'avez pas signé avec d'autres députés de la majorité la motion de retrait de confiance au président de l'Assemblée sachant que vous faites partie de la majorité présidentielle?

Parce que les raisons et les motivations énoncées dans la motion de retrait de confiance signée par nos amis du FLN et du RND n'étaient pas convaincantes. Plus que ça, c'est que leur démarche n'a pas été présentée d'une manière officielle au sein de l'Assemblée populaire nationale. Dans ce sens, je défie quiconque au niveau de la chambre basse si les députés de la majorité détiennent les raisons palpables et valables en ce qui concerne ce conflit qui vient d'imposer une situation de blocage quant à cette institution législative.



Est-ce que vous avez posé cette question au président de l'APN à propos des reproches émis par les députés de la majorité?

Oui, bien sûr, je lui ai posé cette question, il m'a répondu qu'ils m'accusent d'avoir recruté un ou deux dans l'administration de l'APN. Même si nous savons que le problème et la raison principale de la crise, comme l'avait précisé Ould Abbès, c'est bien le limogeage du secrétaire général de l'APN. Pour nous en tant que parti qui se respecte, ce n'est pas un argument valable pour exiger la démission du président de l'APN. C'est juste un prétexte. Ajouter à cela ce qui se dit dans les médias à propos du nombre des signataires, certains parlent de 360 et d'autres de 320, alors pas plus tard qu'hier, le chef du groupe parlementaire des indépendants a dit qu'il a signé en sa qualité de député et non pas de l'ensemble des députés appartenant au groupe des indépendants. Notre médiation consiste à appeler tous les concernés de cette crise à se retrouver autour d'une table pour dissiper les malentendus concrètement, et surtout prendre des mesures sur le plan médiatique pour mettre un terme aux harcèlements qui sont publiés dans différents supports d'information. Et créer un véritable climat du confiance pour asseoir les vertus du dialogue dans le cadre des règlements qui régissent le fonctionnement de cette institution républicaine.



Que vous a dit le président de l'APN à propos de sa démission?

Pour dire vrai, Saïd Bouhadja ne tient pas à son poste. Il m'a dit il faut laisser que les projets de lois, comme c'est le cas pour le projet de loi de finances, soient adoptés; dans un mois, deux mois, je démissionnerai. Mais dans un cadre où le respect prend le dessus et non sortir de l'hémicycle en ma qualité d'accusé. Nous avons jugé que cette démarche est utile et bénéfique pour tous, nous avons dit que les députés de la majorité font quelques concessions en retirant la demande de retrait de confiance et que le président assurera la gestion durant les deux mois à venir jusqu'à l'adoption de la loi de finances, et il pourra annoncer sa démission pour des raisons de santé.