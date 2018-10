EXPORTATION DES VÉHICULES ASSEMBLÉS EN ALGÉRIE Ival donne le coup de starter!

Par Walid AÏT SAÏD -

Le groupe que dirige Mohamed Baïri va s'implanter chez le voisin malien.

C'est parti! Les véhicules «made in bladi» se sont lancés à la conquête de l'Afrique. C'est le groupe Ival, dirigé par son chairman, Mohamed Baïri, qui a donné le coup de starter de l'exportation des véhicules montés en Algérie. Hier, au siège social de l'entreprise, dans une cérémonie des plus sobres, le président du Groupe Ival, Mohamed Baïri et le directeur général de l'Agence pour la promotion des Investissements au Mali, API Mali, Moussa Touré, ont signé un protocole d'accord relatif à l'accompagnement d'Ival par API Mali, sur l'implantation de sa filiale camion Iveco au Mali. «C'est tout naturellement que nous avons choisi le pays avec lequel nous partageons la plus grande frontière, que nous avons choisi de commencer nos exportations, comme on s'y est engagé dans le cahier des charges», a indiqué Mohamed Baïri non sans souligner la compétitivité des camions Iveco algériens par rapport à ceux fabriqués entièrement en Europe et vendus actuellement au Mali. «Nous avons fait la comparaison, nous sommes beaucoup plus compétitifs qu'eux et cela grâce à nos 15% d'intégration. Nous serons donc encore plus compétitifs au fur et à mesure que le taux d'intégration augmentera», a assuré le premier responsable d'Ival sous un tonnerre d'applaudissements.

«L'implantation d'IVAL au Mali va permettre aux véhicules et camions montés en Algérie d'équiper notre grand voisin», a soutenu le patron d'Ival Algérie, avant de mettre en avant le fait que le Mali n'est qu'un début... «Il nous ouvrira la porte de l'Afrique», a-t-il rétorqué. Car, comme il l'explique si fièrement, l'implantation au Mali va permettre à Ival de bénéficier des avantages fiscaux liés aux membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), dont fait partie le Mali. «On exportera en Afrique de l'Ouest sans taxes», indiqua-t-il avant de se faire couper la parole par le directeur général de l'AP, Moussa Touré. «En plus, le Code d'investissement au Mali vous offre d'autres avantages fiscaux non négligeables», a-t-il rétorqué. Il insiste par la même occasion sur la volonté du Mali de développer des partenariats stratégiques entre l'Algérie et le Mali dans divers domaines, notamment dans les secteurs économiques prioritaires et à fort potentiel du Mali, à savoir: l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et l'énergie. Il a affirmé que «les relations d'affaires entre les deux pays peuvent être consolidées dans divers domaines, car il existe une similitude et une complémentarité entre les deux économies, particulièrement dans les domaines de l'agriculture, du commerce et des BTP». Pour lui, cet accord, qui porte spécifiquement sur l'implantation de la filiale Iveco du Groupe Ival au Mali, permettra d'enclencher de fructueux partenariats entre les deux pays. «Il traduit l'appel de nos deux chefs d'Etat, Abdelaziz Boutelflika et Ibrahim Boubaker Keïta de rehausser les relations économiques entre les deux pays au même niveau que celui des relations politiques», a-t-il estimé avant de se rendre à l'unité de montage de Ouled Heddadj (wilaya de Boumerdès).

Sur place, Moussa Touré a fait part de sa satisfaction de voir que les camions Iveco étaient entièrement montés dans cette usine. «En plus, les batteries sont totalement algériennes», a mis en avant le directeur de Iveco industrie, Sofiane Benomrane.

Il est utile de souligner que cette petite usine n'est qu'une unité pilote, en attendant la réception de la grande usine de montage à Bouira. Mais déjà, celle-ci est des plus impressionnantes. Elle s'étale sur une superficie de 3000 m² comprenant un atelier de montage de 1500 m² et une surface ouverte de 1500 m² destinée à la réception et au stockage des intrants de production. Elle est dédiée à la production du véhicule utilitaire de type Daily - Iveco d'un poids total en charge allant de 3.5 à 7 tonnes.

Avec une capacité de production permettant d'atteindre des chiffres de l'ordre de quatre véhicules/jour (soit 650 à 700 véhicules/an), cette usine se compose d'une ligne d'assemblage comprenant 17 postes de travail.