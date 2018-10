ALGER Un imam poignarde son cousin pour un héritage

Le tribunal pénal de la circonscription d'Hussein Dey, continue d'instruire une affaire d'homicide. Un imam d'une trentaine d'années, qui officiait dans la région de Oued Ouchayeh est accusé d'avoir porté des coups de couteau, en juillet dernier sur la personne de son propre cousin, et de prendre la fuite, une fois son forfait accompli. La cause? une vieille affaire d'héritage qui empoisonnait les relations des deux protagonistes. C'est une plainte de la victime âgée de 52 ans, auprès des services judiciaires, pour tentative de meurtre qui a mis en branle la machine judiciaire afin de retrouver le fuyard.

Le procureur de la République a émis un mandat d'arrêt contre le fugitif, et après des semaines de recherches, le principal suspect fut appréhendé à la station d'essence du Caroubier. Il fut présenté au procureur de la République. L'affaire est reportée à la semaine prochaine pour connaître le mobile réel du geste insensé qui a poussé cet homme de culte à recourir à une telle violence.