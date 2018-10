BISKRA Il la viole et partage la vidéo sur Facebook

Les services de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Ouled Djellal, dans la wilaya de Biskra, ont appréhendé lundi dernier, un jeune impliqué dans la diffusion d'une vidéo et de photos sur les réseaux sociaux portant atteinte à la pudeur, à la vie privée, incitation à la débauche et chantage sur mineure. Dans cette affaire, l'accusé, un jeune homme de 25 ans, a profité de l'innocence de sa jeune victime qui croyant vivre une histoire d'amour, n'a pas hésité à envoyer à l'élu de son coeur des photos d'elle nue, prises dans sa salle de bain.

L'indigne petit ami s'est fait un plaisir de les diffuser sur les réseaux sociaux. Outrés par le contenu des publications, des internautes ont signalé la vidéo et les photos de la jeune mineure, ce qui a conduit au déclenchement d'une enquête.

Après de minutieuses recherches effectués par les experts de la cybercriminalité, l'auteur des faits a été arrêté.

En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs vont découvrir l'ignoble forfait commis par le jeune sans scrupules. Ces derniers ont présenté la jeune adolescente au médecin légiste qui a établi que cette dernière a été abusée sexuellement depuis longtemps.

Aux policiers, la victime avoua que c'était son amoureux qui en était l'auteur. Le faux amoureux devra répondre de ses actes devant la justice.