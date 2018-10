ALORS QUE DES ASSOCIATIONS PLAIDENT POUR SON RÉTABLISSEMENT Peine capitale pour 27 personnes en 2017

Par Ilhem TERKI -

Depuis quelques années, des centaines d'enfants ont été victimes de violence extrême. Enlevés, violés, torturés puis assassinés.

Les atrocités et les crimes contre les enfants ont suscité ces dernières années l'émoi et la colère de tous les Algériens. L'appel à la peine de mort était au creux d'une sérieuse polémique. L'abolition ou l'application de la peine capitale est posé dans un contexte assez spécial dâ à la vulnérabilité des victimes et l'horreur des crimes... Hier, le bureau d'Amnesty International à Alger a relancé cette polémique en lançant une campagne de sensibilisation afin d'abolir définitivement la peine de mort en Algérie. Ladite campagne lancée par Amnesty, a pour objectif de déconstruire les idées reçues sur cette peine cruelle et inhumaine, selon cette organisation. «A travers une série de quatre vidéos, qui seront largement diffusées sur les réseaux sociaux, nous voulons sensibiliser les Algériennes et les Algériens sur la réalité de la peine de mort», a indiqué, hier, dans un communiqué la même organisation, en précisant dans ce sens que cette peine n'est nullement dissuasive et ne réduit pas la criminalité. «C'est une peine discriminatoire et injuste car elle touche essentiellement les plus pauvres. Enfin, l'être humain étant faillible, le risque de commettre une erreur judiciaire, et donc d'exécuter des innocents, ne peut être écarté!» a déclaré Hassina Oussedik, directrice d'Amnesty International Algérie. Pour la même responsable, l'Algérie est l'un des pays parrains de la résolution des Nations unies appelant à l'instauration d'un moratoire universel sur les exécutions. Dans ce même sillage, on rappelle qu'Amnesty International s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances et sans aucune exception, indépendamment de la nature et des circonstances du crime commis, de la situation du condamné, de sa culpabilité ou de son innocence, ou encore de la méthode utilisée pour procéder à l'exécution. «La peine capitale viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit», argumente ses déclarations. Chiffre à l'appui, elle souligne qu'en 2017, Amnesty International a constaté une nette baisse des condamnations à mort en Algérie. «Au moins 27 personnes ont été condamnées à mort contre 50 en 2016 et 62 en 2015», conclut la même source. Par ailleurs, les affaires d'enlèvements d'enfants qui ont défrayé la chronique et choqué le pays ont donné à ce débat une dimension particulière. La question qui s'impose est la suivante: la solution est-elle vraiment dans l'application de la peine capitale? Si on exécute les bourreaux, parviendrons-nous à éradiquer cette forme de criminalité qui touche de plus en plus notre société? pas si sûr! Pourtant, il semble, légitime d'appliquer cette peine contre cette catégorie de délinquants qui s'attaquent sans scrupules, aux petits enfants sans défense... Il est à noter que depuis quelques années, des centaines d'enfants ont été victimes de violence extrême. Enlevés, violés, torturés puis assassinés. Tel donc était leur malheureux «sort». Dans ce même ordre d'idées, les appels à l'application de la peine de mort se multiplient à chaque fois qu'un enfant disparaît.

Or certaines organisations des droits de l'homme, dont le bureau d'Amnesty International Algérie appellent le gouvernement algérien à abolir définitivement la peine de mort... Pour rappel, les tribunaux algériens ont prononcé 27 peines de mort en 2017 et 50 peines de mort en 2016, soit une baisse notable par rapport au années précédentes. Les rapports annuels publiés par Amnesty International sur les condamnations à mort et les exécutions notent que les peines de mort prononcées en Algérie pour des infractions sont liées au terrorisme, aux meurtres et aux viols. Enfin, depuis que l'Algérie a instauré le moratoire sur l'application de la peine de mort en 1993 aucune exécution n'a été appliquée.