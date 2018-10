APRÈS LE RETRAIT DE CONFIANCE ET LE GEL DES ACTIVITÉS DES STRUCTURES DE L'APN Où s'arrêtera l'escalade?

Par Mohamed BOUFATAH -

Aucune autre action n'est envisagée par les députés frondeurs ni par leurs partis respectifs.

La crise à l' APN n'est pas près de connaître son épilogue. Après la motion de retrait de confiance, le gel de toutes les activités des structures de l' APN, l'escalade des députés de la majorité(FLN, RND, MPA et TAJ) semble être stoppée net. Pour l'heure, aucune autre action n'est envisagée par les principaux partis ayant mené la fronde à l'hémicycle de Zighoud Youcef. Se dirige-t-on vers le pourrissement? Car rien n'indique le début de la fin de cette impasse qui boucle ses deux semaines. Pourtant annoncée depuis Béchar par le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, la réunion du bureau politique qui devait se solder par le retrait de la couverture politique à Saïd Bouhadja semble être annulée, tout bonnement: «C'est une affaire qui concerne uniquement les députés», a fait savoir un membre de la direction du FLN, soulignant qu'«il n' y a pas de nécessité à réunir les membres du BP pour débattre de la suite à donner à l'affaire -interminable- de Bouhadja». L'article 71 de la loi organique sur les lois de finances(Lolf) stipule que «le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, au plus tard, le 7 octobre de l'année précédant l'exercice considéré. Etant donné le gel du fonctionnement des instances de l' Assemblée, personne n'est en mesure de confirmer si le projet de loi de finances de l'année 2019 a été déposé au niveau de bureau de l'APN. Aujourd'hui, seule la décision de démission de Saïd Bouhadja de son poste de président au perchoir de l'Assemblée, ou le rétropédalage des contestataires, en retirant leur motion de retrait de confiance pourrait débloquer, de nouveau, la situation. En tout cas Saïd Bouhadja fait perdurer le suspense et nargue ses détracteurs. Ni les députés frondeurs ni le président de la chambre basse ne semblent prêts à faire la moindre concession. Pour rappel, à l'appui de leur demande de démission immédiate du président de l'Assemblée, les députés des partis du FLN, du RND, du MPA, et de Taj, plus les Indépendants, ont annoncé le gel, à partir du 3 octobre dernier, de toutes les activités des structures de l'Assemblée populaire nationale (APN). La décision a été, officiellement, annoncée par le président du bureau de l'APN. Les présidents des commissions permanentes avaient suspendu à leur tour leurs activités. Le président de l'APN a même annoncé qu'il était prêt à partir, si la «procédure de sa destitution respectait la loi».