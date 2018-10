L'INFECTION A GAGNÉ LA TUNISIE Le virus du Nil occidental menace-t-il l'Algérie?

Par Wahib AïT OUAKLI -

Jusqu'à 20% des personnes infectées souffriront de fièvre dont les caractéristiques s'apparentent à celles d'une grippe bénigne.

L'est du pays en cet automne est-il menacé par une crise sanitaire, tout comme l'a été, la capitale l'été dernier, frappée par le choléra? Difficile à confirmer une telle information faute d'interlocuteurs locaux, très précisément les directions de la santé des deux villes frontalières de l'est du pays, Tébessa et El Tarf. Le ministère de la Santé, par le biais de Mme Khamkhoum, responsable de la communication par intérim, réfute en bloc «le recensement d'un seul cas soit-il du virus du Nil occidental». Idem pour le docteur Samia Hamadi, directrice de la prévention et de la promotion de la santé qui met en relief «le dispositif de prévention mis en place depuis le mois d'avril 2018».

Ce même dispositif, affirme le docteur Hamadi, est «réactivé chaque année du 15 avril au 30 novembre conformément à l'instruction N° 09/du 08 avril 2018». Mais, a-t-elle nié, «aucune alarme n'est tirée ni encore d'état d'alerte maximale n'est annoncé». Toutefois, l'on parle d'ores et déjà des évolutions progressives du virus et les mesures à la fois hâtives et préventives prises par le ministère algérien de la Santé. Rumeur ou réalité? Le ministère aurait déclaré «l'état d'alerte maximale dans 19 wilayas de l'est de l'Algérie, frontalières avec la Tunisie». «Faux», dira la directrice de la prévention et la promotion de la santé près le ministère. Mais la vigilance est toutefois de mise.

En Tunisie, l'on a dénombré des dizaines de cas suspectés d'infection au virus du Nil occidental en Tunisie. En Algérie, les folles rumeurs font état d'un dispositif préventif qui serait, donc, lancé en prenant en ligne de compte les mises en garde lancées par la Tunisie. Après l'épidémie du choléra, l'Algérie serait-t-elle, appelée à faire de nouveau face à l'imminent risque sanitaire dont la menace émane essentiellement de la Tunisie? Il suffit de se référer aux médias tunisiens, citant un responsable du ministère tunisien de la Santé, les autorités sanitaires tunisiennes ont recensé 130 cas suspects d'infection au virus du Nil occidental. Une telle annonce a été faite en marge de la réunion de la Commission nationale pour la prévention et le contrôle des maladies épidémiologiques. Tel que cela a été avancé par des médias tunisiens et algériens, le ministère algérien de la Santé, prévenu, a, pour sa part, mis en branle le protocole de prévention contre les risques de cette maladie transmissible foncièrement à partir des moustiques envenimés. Le directeur de la santé de la wilaya de Mila, Ouabès, dira exclusivement à L'Expression que «notre wilaya n'est pas concernée par le protocole, mais nous demeurons toutefois vigilants, tout comme à l'instar du reste du pays». Le virus du Nil occidental, connu sous l'abréviation de VUO, est transmissible à l'humain des suites de la piqûre d'un moustique empoisonné. Le moustique est, très souvent, infecté après que celui-ci s'alimente du sang d'un oiseau porteur du virus. Il suffit de deux semaines seulement pour que le virus s'incube. Le moustique, inocule ainsi le virus à l'homme et aux animaux après les avoir piqués. Le VUO attaque le système nerveux central.