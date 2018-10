SIDÉRURGISTES D'EL HADJAR ET L'EX-BUREAU SYNDICAL Un divorce consommé

Par Wahida BAHRI -

En vue de préserver le pacte social et débarrasser le complexe des pique-assiettes, les travailleurs pressent le pas pour élire leurs nouveaux porte-paroles.

Des assemblées générales ont été amorcées, hier, pour le renouvellement du bureau syndical de Sider El Hadjar-Annaba. Organisées du 10 au 11 du mois courant, ces réunions permettront de désigner, parmi les sidérurgistes, ceux devant assister, voire superviser les élections pour, le renouvellement des sections syndicales. Ils seront 107 syndicalistes, répartis à travers 15 sections syndicales au lieu de 30, pour briguer les sièges de représentation proposés. La date des élections pour la désignation des membres devant représenter les 15 unités de Sider El Hadjar, sera fixée dans les prochains jours. Ces consultations devront permettre l'émergence d'une nouvelle équipe telle que souhaitée par les sidérurgistes qui se sont révoltés en septembre dernier, pour bouter hors du complexe le clan de l'ex-secrétaire général du syndicat d'entreprise.

Des élections qui sonnent l'heure «du renouveau syndical au sein de Sider», puisque le processus semble susciter un engouement sans précédent au sein de l'entreprise de sidérurgie. Pour une fois et sans tours de passe-passe, ni désignation, sans passer par les urnes, le collectif des différentes usines du complexe industriel, aspire dans sa démarche au changement, afin d'asseoir des lendemains meilleurs.

Pour l'heure, l'essentiel du programme arrêté fait état de, la tenue d'une assemblée générale au cours de laquelle il a été procédé à l'installation officielle de la commission électorale. Composée de trois membres, représentant respectivement un président de l'Union locale Ugta de Annaba, président et deux représentants non candidats, issus du vote de l'assemblée générale, ladite commission est appelée à prendre en charge toutes les élections syndicales. Rappelons qu'une commission technique, pour le complexe Sider, a été installée, le 24 septembre écoulé. Cette commission, dont le siège est au niveau de l'Union de wilaya Ugta de Annaba, a pour mission de superviser l'opération de réélection des sections syndicales par, respectivement, les secrétaires généraux de l'Union de wilaya Ugta de Annaba, de la Fédération nationale de mécanique et des mines et l'Union locale Ugta d'El Hadjar. Ainsi, une nouvelle ère semble s'installer à Sider El Hadjar, après la dissolution du désormais, ex-syndicat de l'entreprise d'El Hadjar et ses 29 sections. Une décision arrachée à main levée à Sidi Saïd, SG de l'Ugta, qui, face à la colère des métallos d'El Hadjar, n'a eu d'autre alternative que de céder et ordonner la dissolution du bureau syndical de Sider. Celle-ci, résultat d'une contestation, justifiée par le dévolu du «clan» du complexe sidérurgique d'El-Hadjar qui inclut en plus de l'ensemble du syndicat, plusieurs hauts cadres de Sider. Cette mise en otage du complexe a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase et fait sortir les travailleurs de leur silence et demander la dissolution sans condition du bureau syndical.