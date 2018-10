LA STATUE DE AÏN EL FOUARA DEVIENT LEUR CIBLE Le cauchemar des islamistes est de marbre

Par Massiva ZEHRAOUI -

C'est au mois d'août dernier que la statue a été reconstituée

C'est dans la matinée d'hier qu'un extrémiste religieux, muni de son équipement «spécial», à savoir un marteau et un burin, a entrepris de vandaliser la figurine.

Ça ne cessera donc jamais! Les vieilles habitudes des groupuscules islamistes ont visiblement la peau dure. Ne trouvant nul autre exutoire, c'est à présent sur Aïn El Fouara que ces salafistes reportent leurs frustrations et déversent leur haine. Cette emblématique statuette érigée au centre-ville de Sétif et récemment restaurée, a fait une nouvelle fois l'objet de saccage de la part d'un islamiste.

C'est dans la matinée d'hier que ce dernier, muni de son équipement «spécial» à savoir un marteau et un burin, a entrepris de vandaliser la figurine. D'après les vidéos diffusées instantanément sur la Toile, on remarque que juste après avoir constaté la scène, un citoyen s'empresse d'aller «raisonner» l'individu en l'exhortant de renoncer à démolir l'édifice, mais en vain! Le salafiste s'acharne et continue résolument sa «tâche», malgré l'indignation des personnes qui se sont rassemblées sur la placette. Quelques secondes plus tard, d'autres Sétifiens viennent à la rescousse. Ces derniers, ne voyant pas d'autres solutions, saisissent le malfrat pour tenter de le neutraliser. Celui-ci se débat et réussit finalement à se dégager en bondissant sur le sol pour prendre la fuite. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu aller bien loin, car pourchassé par une dizaine de citoyens et un policier, ces derniers finissent par lui mettre la main dessus. Ce trouble-fête a quand même endommagé la statue au niveau de la poitrine et du visage. Cela dit, les dommages auraient pu être pires si les citoyens n'avaient pas su réagir rapidement. Pour rappel, Aïn El Fouara a été vandalisée par un intégriste religieux, lui aussi usant d'un marteau. Elle fut alors complètement ravagée par les coups que celui-ci lui a infligés, et ce en plein jour devant une foule qui l'observait passivement. Certains diront qu'ils n'ont pas voulu s'approcher de l'homme par peur qu'il soit violent et qu'il décide de s'en prendre aux personnes. C'est au mois d'août dernier que la statue a été reconstituée et exposée à sa place. Mais vraisemblablement, elle dérange toujours, du fait qu'elle représente une femme aux seins nus, et que cela n'est pas du goût de ces personnes qui se prétendent comme étant les porte-voix de Dieu. Les habitants de la ville de Sétif avaient affiché leur exaspération face à ce type de comportement totalement insensé. Par ailleurs, n'était-ce l'intervention des citoyens hier, la fontaine aurait pu subir de plus sérieux dommages. Du côté des officiels, le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi a fermement condamné ce geste ignoble, indiquant que «c'est la deuxième fois qu'un attentat est dirigé contre Aïn El Fouara». Il a ajouté que son auteur a été identifié par les services de sécurité, lequel «est atteint de troubles mentaux en plus d'avoir des antécédents judiciaires». Azeddine Mihoubi a d'un autre côté assuré que «la statue n'a subi que de légers dégâts et qu'ils sont facilement remédiables». Il est clair que ces extrémistes religieux ne cherchent, à travers des actions de cet acabit qu'à ruiner tout ce qui a trait à notre patrimoine culturel et civilisationnel. Dans la mesure où l'art et la culture sont de principaux leviers pouvant entraîner d'éventuels changements et progrès au sein d'une société.

Ces salafistes qui se cachent traîtreusement derrière la «parole de Dieu» dont eux seul détiennent la capacité «d'interprétation», voient ainsi par le biais de manifestations du genre, un autre moyen de rasseoir leur emprise sur la société. Tentant vainement de semer la psychose au sein de la population. Dès lors, les autorités compétentes doivent sanctionner sévèrement ce type de comportement qui est une atteinte à la quiétude publique.