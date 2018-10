LES 5 CHEFS DE GROUPES PARLEMENTAIRES REFUSENT TOUTE MÉDIATION APN: le conflit s'enlise

Par Saïd BOUCETTA -

Les députés de la majorité plus déterminés que jamais, face à un président de l'APN

Les chefs de groupes parlementaires du FLN, du RND, du MPA, de TAJ et des Indépendants ont tenu, hier dans l'après-midi une réunion de coordination pour évaluer la situation qui prévaut au sein de l'institution législative. Cette rencontre qui intervient dans un contexte de rupture totale de dialogue entre la majorité parlementaire et le président de l'APN, a confirmé l'état de blocage de la chambre basse du Parlement et révélé l'intransigeance des cinq groupes parlementaires. En effet, s'adressant aux journalistes présents au siège de l'Assemblée et s'exprimant au nom de ses collègues, le chef du groupe parlementaire du FLN, Mouaâb Bouchareb, a sèchement repoussé la tentative de médiation initiée par le secrétaire général de l'ANR. Pour Bouchareb, il n'existe aucune raison qui obligerait une quelconque intermédiation. A l'entendre, la situation est on ne peut plus simple. Saïd Bouhadja est le président de l'APN. Les députés qui l'ont élu lui ont retiré leur confiance. La logique politique voudrait que le responsable contesté quitte ses fonctions, sans autres formes de procédures.

De fait, la position des groupes parlementaires demeure ferme et cette réunion renforce la détermination des contestataires à ne laisser aucune place à une quelconque négociation pour une sortie par le haut de cette crise qui dure déjà depuis près de trois semaines. Les chefs de la majorité parlementaire, qui semblent avoir indirectement reçu la «proposition» de Boudhadja, dont les propos ont été rapportés par le secrétaire général de l'ANR, sur les colonnes de L'Expression, répondent par un «non» sec et affichent une assurance certaine quant au bien-fondé de leur démarche. Rappelons que le président de l'APN a proposé la fin du gel, le retour à la normale au sein de l'institution, en contrepartie d'une promesse de démission dans les deux mois.

Mouaâb Bouchareb a juré devant les journaliste du soutien de l'ensemble des députés de la majorité. «Il n'existe pas un seul élu, qui n'adhère pas à notre démarche», a-t-il lancé, comme pour démentir les propos de Saïd Bouhadja qui avait mis en avant une probable fissure dans les rangs de ses contradicteurs.

Au sortir de leur réunion, les députés de la majorité semblaient plus déterminés que jamais, face à un président de l'APN tout autant décidé à ne pas céder son fauteuil dans les conditions présentes. Ce bras de fer à distance qui prend des allures de dialogue de sourds polluent l'atmosphère politique du pays et amène quelques leaders de l'opposition à imaginer les pires scénarios et évoquer des issues «cataclysmiques» à cette situation de blocage.

La Présidence, de son côté, se refuse visiblement à s'ingérer dans les affaires d'un pouvoir indépendant, dont la crise peut déboucher sur une paralysie pure et simple de l'Etat. Le Premier ministre a écarté pareille éventualité, estimant qu'il existe des outils juridiques à même d'éviter une «asphyxie» administrative. Les députés de la majorité vont dans le même sens et le discours du chef de groupe parlementaire du FLN était, hier, très loin d'envisager pareille issue à la crise.

En tout état de cause, la réunion d'hier a eu ceci d'instructif est qu'il est encore trop tôt d'évoquer la fin du conflit entre le président de l'APN et sa majorité. A moins que la raison et le sens de l'Etat l'emportent chez Saïd Bouhadja, lequel sortirait «en douceur» à travers une démission en bonne et due forme. C'est d'ailleurs ce que souhaite Mouaâb Bouchareb qui n'a pas manqué, lors de son point de presse, de montrer beaucoup de respect au moudjahid et à l'homme d'Etat. En attendant une probable issue rapide à la crise, force est de constater que le pouvoir législatif est en panne depuis près de trois semaines.