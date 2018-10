PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA Sidi Aïch ne voit pas le bout de son tunnel

Par Arezki SLIMANI -

La troisième tranche reliant Takerietz à Amizour ne sera pas livrée

La pénétrante autoroutière de Béjaïa ne sera pas opérationnelle de sitôt dans sa troisième tranche objet de la visite d'inspection effectuée hier par le nouveau wali.

Les travaux de réalisation du tunnel de Sidi Aïch avancent à pas de tortue. A ce rythme il faudra deux années entières pour achever ce tunnel sans lequel la troisième tranche reliant Takerietz à Amizour ne sera pas livrée. Il reste encore 600 mètres linéaires à creuser et à raison d'un mètre par jour cela donne encore deux années d'attente. C'est le constat fait, hier, par le chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa, accompagné par les parlementaires invités pour l'occasion. Une approche de la gestion qui n'a de valeur que celle d'associer tous les acteurs dans l'accélération de la réalisation des projets d'utilité publique. Si le reste de la 3ème tranche avance dans de très bonnes conditions, il reste que le cas du tunnel de Sidi Aïch est problématique. La méthode de creusement choisie pour ne pas endommager les habitations situées sur le tunnel est certes, sécurisante, mais ne laisse aucun choix pour accélérer les travaux. Le wali de Béjaïa a par ailleurs refusé la proposition du bureau d'études qui consiste en la réduction à deux fois deux voies le reste de la pénétrante jusqu'à Béjaïa prévue initialement sur trois.

La visite du chef de l'exécutif intervient dans une conjoncture marquée par le retour en force de la protestation citoyenne. Le trajet emprunté hier par la délégation de wilaya en route vers le projet de la pénétrante n'a été ouvert que la veille après la satisfaction de la revendication des villageois d'Abadou, dans la commune de Fenaïa, quant à la réalisation de trois dos-d'âne sur la RN 26. Cela après deux longues journées de blocus qui n'auraient pas eu lieu si les chargés des travaux publics avaient tenu leur promesse faite au lendemain d'une précédente action du même genre. On croit savoir que des mesures seront prises à l'encontre des responsables administratifs concernés.

Par ailleurs, la journée d'hier a vu deux importants axes routiers subir le même diktat. Les Routes nationales 12 et 75 ont été fermées par les populations à hauteur respectivement des localités de Bourbaâtach et Merdj Ouaman. Béjaïa était fermée à ses visiteurs et ça continue encore devant un laxisme dont font preuve les directions de l'exécutif et les élus communaux. La fermeture des routes, prend une dimension inquiétante à Béjaïa; c'est le défi auquel fera face le nouveau wali. C'est sur ce sujet qu'il est également attendu. Des citoyens pénalisés quotidiennement et le train de développement à son plus bas niveau, le chef de l'exécutif se doit de réagir, estiment de nombreux observateurs qui insistent sur la prise de mesures rapides et efficaces, tant à l'échelle locale que nationale. Des réunions entre les P/ APC des 52 communes de la wilaya avec les représentants des différents villages pour un recensement des besoins de chaque village, l'élaboration d'une liste des besoins urgents de chaque village, extension des réunions au niveau des 19 daïras, avec la présence des maires des communes concernées avec les subdivisionnaires ainsi que le chef de daïra aux fins d'éclaircissements nécessaires sur la situation financière et les besoins qui peuvent être pris en charge dans le cadre des PCD de chaque commune et ceux qui seront soumis aux directions de wilaya, autant d'actions salutaires qui seront conclues par le déplacement du wali au niveau de chaque daïra avec les directeurs d'exécutif, P/APW et les présidents de commissions de l'APW ainsi que les députés et sénateurs. Il s'agit d'un impératif qui ouvrira la voie à l'application des lois de la République tant revendiquées par ceux et celles qui subissent directement le fléau des fermetures de routes.