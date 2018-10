25 TONNES DE CANNABIS SAISIES EN 2018 Un fléau qui "se porte" bien

Par Madjid BERKANE -

Bien que la quantité saisie soit en recul par rapport à celle de l'année dernière, elle demeure très importante.

La quantité de cannabis saisie depuis le début de l'année en cours, par les différents corps de sécurité est rendue publique depuis hier. «Plus de 25 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant les huit premiers mois de l'année 2018, dont plus de 60, 9% dans l'ouest du pays», a précisé l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Onldt) dans son rapport. «La quantité de résine de cannabis saisie durant les huit premiers mois de l'année en cours a enregistré une baisse de 34,75% par rapport à la même période de l`année 2017», note le rapport.

«Le renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières a dissuadé les narcotrafiquants», relève l'Onldt, mentionnant que malgré cette baisse les quantités saisies restent encore élevées. Le rapport de l'Onldt mentionne par ailleurs que 31,95% des quantités saisies ont été enregistrées dans la région Sud du pays, 4,22% dans la région Est et 3,34% dans le Centre du pays. Selon le même bilan, la quantité de cocaïne saisie a très fortement augmentée. Elle est passée de 3951,4 grammes durant les huit mois de l'année 2017 à 670225,3 grammes à la même période de 2018. Concernant la quantité d'héroïne saisie, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie précise qu'elle a augmenté de plus de 13,27%. Elle est passée en effet de 985,7 grammes à 1116,5 grammes durant la même période de référence.

Quant aux psychotropes, le bilan relève aussi une hausse de 28,2% des quantités saisies, passant de 746424 à 957403 comprimés durant cette même période. Pour ce qui est des personnes impliquées, le rapport en question note que les investigations menées par les services concernés ont abouti à 33 595 individus qui ont été interpellés dont 662 personnes sont encore en fuite. Ce nombre fait ressortir une augmentation de 30,54%. Sur ce nombre, il y a 171 étrangers.

Le rapport de l'Onldt a relevé en outre dans le chapitre du nombre d'affaires traité durant les huit premiers mois de l'année en cours une augmentation de 34,99% par rapport à l'année passée, soit 26906 affaires contre 19931 affaires à la même période de l'année 2017. Sur le total des 26906 affaires traitées, 6176 sont liées au trafic illicite de la drogue, 20706 relatives à la détention et à l'usage de drogue, et 24 affaires liées à la culture de drogues, conclut la même source. Il est à noter que l'année 2018 a connu une des saisies les plus importantes au monde. Il s'agit de la saisie des 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Cette affaire dont l'écho est parvenu au monde entier n'a pas livré tous ses secrets. La justice poursuit encore ses enquêtes. Selon les bribes d'informations qui s'infiltrent de temps à autre, de nombreuses parties seraient impliquées dans cette affaite.

A rappeler que le principal accusé dans cette affaire, Kamel le Boucher, est en prison.