IL A DÉNONCÉ LE SABOTAGE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION Hasbellaoui mise sur la sensibilisation

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre de la Santé et la Réforme hospitalière

La polémique provoquée sur les vaccins a sérieusement perturbé le calendrier national de vaccination. Le ministre de la Santé et la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a dénoncé le sabotage de la campagne de vaccination. «Entre 2014 et 2017, il y avait un trou dans le calendrier de vaccination où nous avons enregistré zéro vaccination dans certaines communes», a révélé hier le ministre devant la commission de la santé et de la solidarité au sein du Conseil de la nation.

Le premier responsable du secteur a rappelé que le Programme national de vaccination était très bien appliqué avant qu'il ne soit terni par cette campagne. «Nous avons été sabotés par des gens qui ne veulent pas du bien à l'Algérie», a accusé le ministre sans pour autant pointer du doigt les parties impliquées.

Le ministre veut rétablir le crédit de la vaccination auprès de la population. Il a rappelé que la vaccination fait partie de la Constitution et qu'elle est gratuite et obligatoire. «On ne peut pas éradiquer les maladies transmissibles sans une application stricte des vaccins», a-t-il soutenu. Appuyant ses propos par des chiffres, l'hôte des sénateurs a avancé que le taux de mortalité a été réduit à moins de 21 cas en 2018 contre 46 cas en 2016.

Il n'ya pas que ça. Grâce au programme de vaccination qui a été renforcé depuis l'année 2000, le ministre affirme que son département a pu éradiquer la poliomyélite depuis 2016 et la diphtérie depuis 2007.

Avec l'apparition des épidémies, le ministre soutient que le vaccin est plus qu'une nécessité. En vue de rétablir la confiance des citoyens envers ces programmes, le ministre compte lancer une vaste campagne de sensibilisation le 12 avril prochain à travers les médias.

Des affiches seront collées dans les différentes structures et des panneaux publicitaires pour inciter les gens à vacciner davantage leurs enfants. Revenant sur l'épidémie du choléra, le ministre de la Santé a assuré que son département a enregistré zéro cas depuis trois semaines.

Selon lui, le dispositif de veille est toujours en cours jusqu'à la confirmation de l'éradication de l'épidémie. Selon lui, des cellules de veille ont été créées au niveau des directions des wilayas pour s'assurer de la disparition du virus. Dans ce sens, Hasbellaoui a avancé que le gouvernement a débloqué un budget de 140 millions au profit de son département pour renforcer en moyens les structures de santé.

Le ministre a réitéré encore une fois que l'eau du robinet n'était pas à l'origine de la contamination. Sur l'envenimation scorpionique qui est un véritable problème de santé, le ministre a fait part d'une stratégie nationale de lutte qui a été mise en place. «Sur instruction du président de la République, deux grands CHU seront réalisés au niveau du Sud», a-t-il affirmé.