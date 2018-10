BOUTELDJA - EL TARF 31 personnes intoxiquées

Par Wahida BAHRI -

La mise en cause de l'eau, dans cette intoxication, a été écartée par les services de l'ADE qui ont opéré sur place.

Trente et une personnes ont été victimes d'une intoxication, dans la commune de Bouteldja, dans la wilaya d'El Tarf, apprend-on de source médicale. Agées entre 5 et 46 ans, les

31 victimes sont issues de plusieurs quartiers, Bouteldja-Centre, Zered Hocine et l'ancien quartier dit La Cité.

Les malaises, suivis de douleurs abdominales, vomissements et diarrhées aiguës, étaient communs pour les intoxiqués qui ont afflué à la polyclinique de la même commune, a fait savoir notre source.

Pris en charge par les équipes médicales et sanitaires, fortement mobilisées, les victimes, qui ont reçu les soins nécessaires et ont été placés en observation durant toute la soirée d'avant-hier, ont quitté la polyclinique.

Concernant l'origine de l'intoxication et selon les précisions de la même source, elle demeure, jusqu'à la mise sous presse inconnue.

services de l'ADE qui ont opéré sur place, des prélèvements ne présentant aucune contamination de quelque nature que ce soit. Mieux encore, les quartiers touchés par l'intoxication étaient privés d'eau, depuis deux jours déjà, nous indique-t-on. De leur coté, les services de santé publique, ont ouvert une enquête pour déterminer l'origine exacte de cette intoxication.

Celle-ci intervient, convient-il de le noter, dans un contexte sanitaire très marquant. Une raison qui s'explique par, notamment, la position géographique de la commune de Bouteldja, relevant de la circonscription territoriale d'El Tarf, wilaya frontalière de la Tunisie, ce pays voisin où le virus du Nil occidental sévit fortement, en raison de la propagation de l'épidémie dans plusieurs villes.