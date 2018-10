ELLE EST AFFICHÉE À 4 649 000 DZD POUR LA VERSION COMFORTLINE ET 5 399 000 DZD POUR LA VERSION CARAT La Passat est aussi de retour

Par Walid AÏT SAÏD -

La berline préférée des Algériens est également de retour. Les amoureux des belles allemandes vont aussi renouer avec la Passat, disparue du marché depuis presque deux ans. Cette voiture «historique» depuis sa version brésilienne qui était l'une des plus répandues dans le pays durant les années 1980, est désormais algérienne. Comme le Tiguan elle est montée par Sovac production à Relizane (ouest du pays, Ndlr). Répondant à une clientèle des plus exigeantes et pour laquelle le confort est une vitalité, elle est proposée en deux niveaux de finition d'exception: Comfortline et Carat. On retrouve les mêmes motorisations que sur le Tiguan, à savoir le 2.0 TDI 143 Ch sur la première version et le monstrueux 2.0 TDI 177 Ch sur la Carat. Le prix de la Passat est affiché à 4 649 000 DZ pour la version Comfortline et 5 399 000 DZD pour la version Carat. La Passat: une voiture qui aspire redonner ce sentiment de retrouvailles et d'appartenance à la marque Volkswagen...