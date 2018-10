APRÈS LA GOLF 7, LA POLO, VOICI LE TIGUAN «MADE IN BLADI» Sovac: un pas de plus dans l'Histoire!

Par Walid AÏT SAÏD -

Le groupe de Mourad Oulmi a réussi à «arracher» chez le géant mondial de l'automobile, Volkswagen, la production de son produit-phare

Cette nouvelle version du 4x4 SUV le plus vendu en Algérie est plus dynamique et plus sportive que son aînée. Elle est proposée aux prix de 5399.000 DZD pour la finition Comfortline et 6499.000 DZD pour la R-Line.

Le Tiguan est de retour, mais maintenant avec un accent bien de chez nous! Sovac production enrichit encore plus sa gamme de véhicules montés en Algérie en réintroduisant le 4x4 SUV le plus vendu en Algérie, mais cette fois-ci dans sa nouvelle version, plus sportive, plus dynamique et avec une esthétique à couper le souffle.

Le groupe de Mourad Oulmi a réussi à «arracher» chez le géant mondial de l'automobile, Volkswagen, la production de son produit-phare jusque-là exclusivement assemblé dans son usine historique de Wolfsburg(Allemagne) et plus récemment celle de Puebla au Mexique. Un pas de plus dans l'Histoire pour cette entreprise qui a réussi à faire de la voiture du peuple, celle des Algériens!

Ainsi, après la Golf 7, la Polo, la ligne de montage Volkswagen de l'usine de Sidi Khettab à Relizane s'enrichit avec ce modèle tant attendu par les amoureux de la marque allemande. C'est dans la soirée de mardi dernier, dans son nouveau showroom d'El Biar, que Sovac a présenté son nouveau bijou made in bladi». Un nouveau «palais des expositions» (800 m² et 550m²d'ateliers, Ndlr) au design des plus modernes qui correspond parfaitement à la beauté de cette nouvelle «bête». Vous devez donc être sûrement impatient de découvrir cette génération au design sportif et polyvalent. Pas de panique, suivez- nous dans cette petite visite guidée...



Un monstrueux 2.0 TDI 177 Ch

Première nouvelle: il sera disponible en deux finitions avec deux motorisations différentes.

La fameuse 2.0 TDI 143 Ch et, tenez-vous bien, le nouveau, un bloc moteur de 2.0 TDI 177Ch. D'où le qualificatif bien mérité de «bête» ou plutôt de monstre que nous lui avons donné. Pour ce qui est des finitions, on a la première qui est la Comfortline et la seconde la version sport R-Line avec ce fameux nouveau moteur de 177Ch.

Le directeur de la marque Volkswagen chez Sovac, Djalil Daoudi, a tenu à mettre en évidence le fait que le nouveau Tiguan est un véhicule polyvalent et résolument tourné vers le futur. «Il fait figure de référence en termes de design, de confort et de fonctionnalités. Il redéfinit son segment par sa robustesse et est doté de technologies haut de gamme destinées à des conducteurs avides de nouvelles expériences tout-terrain», a-t-il souligné lors de cette soirée des plus mémorables. Il faut dire que Djalil disait vrai. On le constate dès que les hôtesses lèvent le voile sur cette merveille à roues motrices.

Le nouveau Tiguan adopte un design ergonomique, amélioré à bien des égards. Il allie un intérieur parmi les plus spacieux de la catégorie des SUV compacts, offrant de plus un design totalement retravaillé.

L'habitacle est plus spacieux que chez son aîné. Même le coffre est significativement agrandi et beaucoup plus de fonctionnalités au service du confort pour la vie quotidienne.

L'extérieur du Tiguan est également doté d'éléments séduisants, tels que ses rampes de pavillon, les joncs chromés sur les vitres latérales, des pare-chocs dans la teinte du véhicule avec partie basse noire et des rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrables électriquement, avec éclairage de proximité. «Aussi, un toit ouvrant coulissant/relevable panoramique avec toit panoramique à l'arrière est offert de série sur toutes les versions», souligne Djalil. On est incontestablement devant une montée de gamme. Ce n'est plus un petit SUV mais un tout-terrain qui rivalise facilement avec ses concurrents de gamme supérieure! Surtout que Volkswagen n'est pas «avare» en matière d'équipements et d'applications de série.



Toit ouvrant panoramique de série

Dès la version de base, il intègre des technologies d'avant-garde pour la sécurité et des systèmes d'aide à la conduite. En plus des aides au stationnement automatique (une première!), une caméra de recul fait désormais partie de la dotation de série. Sur la version Comfortline, on peut donc dire que le... confort est assuré!

Les assistants de stabilité électroniques complets et les réglages personnalisables font en sorte que le conducteur soit détendu, pour un bien-être optimal. Avec une direction assistée électromécanique, il retrouve un volant maniable et léger et la conduite est d'autant un plaisir avec la Sélection du monde de conduite et un autoradio «Composition Media», avec huit haut-parleurs et une interface USB pour iPod/ iPhone, y compris prise multimédia Aux-In.

L'affichage multifonction est placé dans le champ de vision direct du conducteur. Celui-ci pourrait consulter toutes les informations importantes concernant le véhicule d'un seul regard et lui permettre de se concentrer exclusivement sur la route. Que dire alors de la version R-Line! On est face à une voiture de sport en mode 4x4! Cette finition s'affiche avec une sellerie en cuir «Vienna» spéciale R-Line, avec sièges sport confort à l'avant. Un volant sport multifonction en cuir estampillé «R-Line» avec palettes, un ciel de pavillon noir, des jantes en alliage léger «Sebring» gris métallisé 19», et un spoiler arrière «R-Line» dans la teinte de la carrosserie. «Avec sa transmission 4x4 permanente basée sur le nouveau système 4 Motion Active Control, le nouveau Tiguan assure de puissantes accélérations et procure un énorme plaisir de conduite quelle que soit la situation et sur tout type de terrain», met en avant le 1er responsable de la marque Volkswagen. «Les réglages individuels et le confort de conduite atteignent de nouveaux sommets», réplique-t-il avec un large sourire.

Des technologies haut de gamme pour un SUV innovant. Ça promet! Mais tout ce luxe et cette sportivité ont un prix!

Le nouveau Volkswagen Tiguan est proposé au prix de 5399.000 DZD pour la version Comfortline et 6499.000 DZD pour la version R-Line. Cela peut paraître exorbitant, mais pour un véhicule de sa catégorie, il vaut largement son prix. Alors pour tous ceux qui veulent «dompter», les commandes sont ouvertes sur tout le réseau Sovac avec un délai de livraison d'un mois. Un «safari» qui en vaut le «coût»...