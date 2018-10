COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRO-MAURITANIENNE La caravane de fraternité lancée hier

Par Madjid BERKANE -

La caravane en question est composée de 42 camions transportant différents produits nationaux dans les différentes filières.

Cette caravane a été programmée afin de relancer les liens de fraternité et la coopération entre les deux pays.

La caravane de fraternité devant traverser les frontières algéro-mauritaniennes après leur réouverture récemment, a été lancée hier depuis le Palais des expositions (Safex). Organisée dans le but de prendre part à la foire économique de Nouakchott devant avoir lieu à partir du 23 de ce mois courant, la caravane en question est composée de 42 camions semi-remorques transportant différents produits nationaux dans les différentes filières.

Les produits acheminés représentent quelque 170 opérateurs économiques entre publics et privés. Cette opération, a été programmée, selon Cherif Omari, SG du ministère du Commerce ayant supervisé l'opération, afin de relancer les liens et la coopération entre les deux pays. Cette initiative vise aussi à encourager les producteurs algériens à faire de même à l'avenir.

«L'Algérie a décidé définitivement de se tourner vers le continent africain, afin de booster son économie», indiquera en outre Omari. L'autre but recherché par cette opération, est de redynamiser l'activité économique et la création d'emplois au niveau des wilayas frontalières. «Cela va permettre la création des bases logistiques au niveau de ces régions», dira le représentant du ministre du Commerce.

«La caravane d'hier sera renforcée par une autre caravane aérienne dans les prochains jours», a fait savoir Omari, soulignant au passage que la Mauritanie a dédié un espace des plus importants à l'Algérie, à savoir 4 000m. Ce geste reflète la volonté des autorités mauritaniennes de renouer avec l'Algérie. Il est à noter que la caravane d'hier a été organisée conjointement par le ministère du Commerce, des Transports et de la Défense nationale. Le séjour de la caravane devrait durer 7 jours. Elle doit parcourir 1900 km. L'entreprise nationale Logi-trans dont dépendent les camions a prévu un accompagnement médical et d'entretien. Ladite caravane sera escortée par l'ANP jusqu'aux frontières, a-t- on appris sur place.