TRIBUNAL DE ZIADIA À CONSTANTINE spectaculaire évasion d'un détenu

Par Ikram GHIOUA -

Il était 17 heures 30 quand un détenu qui a comparu, jeudi dernier devant le magistrat instructeur et le représentant du ministère public au niveau du tribunal correctionnel Ziadia de Constantine, pour trafic de drogue, a réussi à prendre la fuite vers une destination inconnue. Le fugitif a mis à son profit le moment où il devait regagner le transport pour tromper la vigilance des éléments de la Gendarmerie nationale, d'ailleurs nouvellement mutés à Constantine. Outre les conditions strictes des présentations pour les services de sécurité obligés de maintenir la garde durant des heures, les proches des détenus sont généralement à l'origine des agitations autour des prisonniers qui peuvent provoquer des évasions. L'évadé, selon des sources, aurait été encouragé par les siens et aurait rejoint un véhicule plusieurs mètres plus loin. Une importante opération de ratissage a été aussitôt déclenchée et un important dispositif sécuritaire a été dressé aussi bien par la Gendarmerie nationale que par les éléments du BRI de la sûreté de la wilaya. Les recherches non stop sont menées depuis jeudi mais pour l'instant aucune trace du détenu. Ce dernier, d'après des sources judiciaires est un repris de justice et avait comparu pour une affaire de trafic de drogue. Le ratissage comprend plusieurs zones vers le nord est de Constantine, Ziadia et El Ouahche notamment.