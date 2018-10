SECTEUR DU TOURISME La formation au coeur des préoccupations

Par Ilhem TERKI -

Une bonne formation orientée, permettra aux personnels d'avoir les connaissances et le savoir-faire dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches avec succès.

Avec une bonne formation et de bons outils, rien n'est impossible. Ce n'est un secret pour personne. Si le personnel bénéficie d'une bonne formation professionnelle et une bonne instruction, il pourra offrir une bonne prestation à la hauteur des attentes.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, hier, à Alger, que l'investissement en l'élément humain est la clé de voûte pour relever le défi de la qualité et concrétiser la politique du développement durable dans le secteur du tourisme... Justement, il est à noter, dans ce sens, qu'à partir aujourd'hui, la formation constitue la porte d'entrée d'un parcours professionnel réussi. Présidant en compagnie du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, le lancement de la 3e phase du programme de formation au profit de quelque 3300 professionnels et fonctionnaires sous la supervision du Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), en partenariat avec le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue, Benmessaoud a mis en avant l'importance cruciale qu'accorde le Plan d'orientation de l'aménagement touristique 2030 à la stratégie de formation, en la plaçant en priorité première afin de doter les établissement hôteliers et touristiques d'une main-d'oeuvre et d'un encadrement compétents, répondant aux exigences du tourisme moderne. Pour le premier responsable du tourisme, il est plus qu'indispensable de s'adapter à l'ambitieux programme d'investissement dans le secteur touristique. La formation professionnelle orientée sur les besoins du secteur du tourisme, est fondée sur le capital humain. Par ailleurs, le ministre a fait savoir que «la stratégie de développement du secteur appréhende la formation touristique, hôtelière et thermale comme l'un des fondements du plan qualité qui passe, impérativement, par la dotation des établissements touristiques de compétences à la hauteur des besoins du secteur afin de relever le défi de la qualité». S'agissant, des accords de partenariat et de coopération avec le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et celui de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre a fait état de l'approbation, de plus de 1800 projets pour un investissement de 1400 milliards de dinars, offrant 111.000 nouveaux emplois et plus de 270.000 lits. «Quelque 800 nouveaux hôtels ont été réalisés au niveau national offrant 103.000 lits et 44.000 emplois». De son côté, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, a souligné que la filière Hôtellerie, Restauration et Tourisme représentait à elle seule 26 spécialités de formation professionnelle, évoquant l'institution, cette année, du Certificat d`aptitude professionnelle et de maîtrise professionnelle et du diplôme de technicien ou de technicien supérieur.