BUREAUCRATIE, TRANSFERT DES DEVISES ET ABSENCE DE PRÉVISIBILITÉ Ce qui gêne les entreprises US

Par Walid AÏT SAÏD -

«Les décisions qui régissent l'importation ont été modifiées plus de trois fois en moins d'un an», rappelle John Desrocher

L'ambassadeur des États-Unis à Alger n'a pas été «tendre» avec ce qui sonne comme une description bien américaine du climat des affaires en Algérie. Seule la règle des «51/49%» a échappé à son terrible réquisitoire. Et encore, il estime qu'elle diminue quand même «l'attractivité» du pays...

«Attirer d'autres investissements américains en Algérie nécessitera plus de transparence, plus de prévisibilité et un meilleur accès aux marchés.» C'est le terrible constat du climat des affaires en Algérie fait par l'ambassadeur US après une année en poste! En effet, John Desrocher a convoqué, jeudi dernier au siège de l'ambassade, la presse nationale pour une conférence de presse. Celle-ci devait être «strictement consacrée aux pourparlers sur l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement (Tifa) entre les gouvernements des États-Unis et de l'Algérie», a insisté le service presse de l'ambassade. Mais avec beaucoup de diplomatie, l'ambassadeur américain a transformé cette réunion en un réquisitoire sur la réalité économique du pays. Ainsi, le diplomate américain a commencé par faire l'éloge de l'Algérie et surtout de son «charmant» peuple qu'il a eu à découvrir lors de ses nombreuses visites de terrain en compagnie de sa femme où ils ont eu à découvrir plus d'une dizaine de wilayas. John Desrocher a ensuite insisté sur les bonnes relations «politiques et économiques» qui lient l'Algérie et les États-Unis. «Un partenariat stratégique», a-t-il insisté avant de révéler les problèmes qui «refroidissent» les investisseurs américains. «Ce que j'entends le plus souvent de la part des entreprises américaines qui envisagent d'investir en Algérie, c'est que des problèmes tels que les restrictions à l'importation, la lourdeur de la bureaucratie, les mesures réglementaires et les difficultés de transfert monétaire réduisent l'attrait de l'Algérie en tant que destination des investissements», a-t-il sèchement lâché avant d'aller plus loin en dénonçant le manque de prévisibilité du gouvernement dans la prise de décisions économiques. «Les entreprises américaines veulent plus de visibilité. Elles aiment opérer dans un environnement prévisible», a mis en avant le chancelier américain. Ce qui, pour John Desrocher, n'est pas le cas actuellement en Algérie.



L'exemple des importations...

Un pays dont les lois qui régissent l'économie changent comme on change une chemise? C'est en tout cas ce qui ressort de l'exemple concret qu'il a donné. «Je ne vais vous citer qu'un petit exemple. Durant l'année qui s'est écoulée depuis mon arrivée, les décisions qui régissent l'importation ont été modifiées plus de trois fois en moins d'un an», rappelle John Desrocher. «Il y avait un système de licences. Celui-ci a vite été remplacé par un système d'interdiction de certaines catégories de produits. Et maintenant, il est question de la mise en place de droits de douane en remplacement de l'interdiction», a-t-il poursuivi avec une grande stupéfaction. «Nous le disons clairement, ce genre de changements durant une si courte période rend difficile pour les entreprises de faire un plan et de comprendre l'environnement dans lequel elles vont travailler dans six ou douze mois», a estimé le diplomate américain.

L'ambassadeur des États-Unis à Alger n'a pas donc été «tendre» avec ce qui sonne comme une description bien américaine du climat des affaires en Algérie. Seule la règle des «51/49%» a échappé à son terrible réquisitoire. Et encore, il estime qu'elle diminue quand même «l'attractivité» du pays... «Cette règle n'a pas empêché plusieurs entreprises américaines de s'installer en Algérie. Elles se sont adaptées et tout marche bien pour elles. Elles opèrent avec succès sous la règle des 51/49%», a-t-il soutenu en précisant toutefois que d'autres hésitent à venir à cause de cette règle. «Chaque entreprise a sa propre stratégie et son business plan. Certaines ne pensent pas pouvoir réussir dans ce genre d'environnement d'investissement, d'autres travaillent avec succès», a-t-il insisté. Néanmoins, il avoue que selon ce qu'il a pu voir, le «51/49%» diminue l'attractivité de l'Algérie pour les investisseurs US.



«Le gouvernement algérien le sait!»

Ce constat peu reluisant du climat des affaires dans le pays, l'ambassadeur certifie en avoir fait part aux autorités algériennes. «Nous avons été très clairs dans nos discussions et nos homologues algériens comprennent l'importance de créer un environnement prévisible pour tous les investisseurs, nationaux et étrangers», a-t-il répliqué avant d'essayer de minimiser ses propos, toujours avec autant de diplomatie et surtout le même sourire.«Notre rôle à l'ambassade est d'aider les entreprises américaines à comprendre ce qui est nécessaire pour réussir en Algérie et d'aider celles qui décident d'entrer sur ce marché», a-t-il souligné.«Beaucoup d'entreprises sont déjà ici et beaucoup d'autres sont intéressées. Je suis convaincu que l'intensification des échanges et des investissements avec les États-Unis contribuera à l'objectif déclaré du gouvernement algérien de diversifier et de renforcer son économie», a-t-il considéré. Il en profite pour rappeler que l'Oncle Sam est intéressé par trois secteurs primordiaux que sont l'agriculture, la santé et bien évidemment l'énergie. «Je tiens à réitérer notre profond désir d'accroître la coopération économique entre nos deux pays. Le peuple algérien - en particulier les jeunes - est inspirant, passionné et déterminé à tracer son propre chemin. Et les États-Unis sont à leurs côtés pour les aider à atteindre leurs objectifs et leurs aspirations», a conclu, l'ambassadeur avec une note d'espoir...