IL S'OFFRE UNE BALADE DANS LES RUES D'ALGER Le "coup de selfie" de Saïd Bouhadja

Par Hasna YACOUB -

Le président de l'APN sait qu'on finira par le faire partir. Il a cependant décidé de ne pas faciliter la tâche à ses adversaires.

Saïd Bouhadja nargue ses adversaires. Il semble prendre goût au «feuilleton» du blocage de l'APN et décide même de changer le scénario pour accaparer le rôle principal. Connu pour être un homme qui ne fait pas des vagues, effacé durant toute sa carrière politique, le président de l'Assemblée populaire nationale montre une nouvelle face de sa personnalité. Une face cachée et bien méconnue de ses antagonistes. Ces derniers, des députés de cinq formations politiques, à savoir le FLN, RND, TAJ, MPA et les indépendants, en conclave, pour trouver un nouveau stratagème qui permettrait de faire capituler Saïd Bouhadja, ne s'attendaient sûrement pas à l'appel à la raison lancé par ce dernier. Ça frise le ridicule, il faut le dire. Durant ces deux semaines de blocage de la chambre basse, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès a commencé par appeler Bouhadja à la raison pour «préserver sa dignité». Il sera relayé par le patron du RND, Ahmed Ouyahia, qui ne manquera pas de louanges envers «le moudjahid respectable et qui s'est acquitté d'importants rôles dans sa vie de militantisme», auquel il va demander de «garder son image positive». Mais ni les «menaces» de Ould Abbès ni les voeux de Ouyahia n'auront de l'effet sur l'homme qui décide, calmement, de retourner la situation en lançant, à son tour, un appel à la raison. Et dans ce monde «sans raison», où la «folie» politique prend le dessus, tous les coups sont permis. Saïd Bouhadja, lui, a opté, ce week-end, pour un «coup médiatique». L'homme qui fait la Une de tous les médias depuis une quinzaine de jours, n'a pas hésité à s'afficher en public pour... siroter un café. Le troisième homme de l'Etat, surprenant tout le monde, a ainsi pris sa boisson, avec un ancien député du FLN, sur une terrasse, à la rue Didouche-Mourad. Grand sourire aux lèvres, il s'est même prêté au jeu des «selfies» réclamés par des passants.

Quel message politique a voulu, par cette balade, faire passer Bouhadja à ses opposants? Que ces derniers ne font pas le poids pour le dégommer? Qu'il ne déposera pas les armes et qu'il est même prêt à faire porter cette crise par la rue? Cherche-t-il à démontrer qu'il a le soutien du peuple et qu'il est victime d'une hogra? Ou s'est-il simplement dit que pour le peu de temps qui lui reste, il doit s'amuser à fond en enquiquinant ceux qui attendent son départ?

Tout le monde sait que le président de la chambre basse du Parlement tient à effacer l'image que ses adversaires ont donné de lui. Celle d'un «césar qui fait fi des lois». Mais va-t-il réussir à convaincre l'opinion publique en procédant à un coup de pub? N'est-il pas plus approprié aux protagonistes de ce conflit, qui n'a fait que trop durer, de se retrouver autour d'une table pour trouver une solution à cette impasse ou d'accepter la médiation? Car, il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une crise au sein d'une Assemblée communale, ni d'une entreprise de production de jus, mais de l'institution du pouvoir législatif! Si les responsables de cette crise persistent dans leur comportement irresponsable, dans leurs gesticulations de gamins, le risque de mener le pays vers une crise institutionnelle n'est pas à écarter. Dans ce blocage, il est vrai que la situation est inextricable, mais il ne s'agit plus d'une démonstration de biceps, loin de là. L'intérêt suprême de l'Etat doit primer.