LES RÉFUGIÉS EN ALGÉRIE SONT BIEN PRIS EN CHARGE La preuve des parlementaires canadiens

Par Ilhem TERKI -

L'Algérie terre d'accueil

La délégation parlementaire canadienne de l'Association parlementaire Canada-Afrique, salue le rôle de l'Algérie dans la défense des droits des réfugiés.

Le rôle que joue l'Algérie dans la protection des droits des réfugiés à été salué par une délégation parlementaire canadienne! En effet, la délégation parlementaire canadienne de l'Association parlementaire Canada-Afrique (Apca) a salué, avant-hier, à Alger, le rôle de l'Algérie dans la défense des droits des réfugiés au niveau de la Commission onusienne en charge de ce dossier ainsi que les efforts consentis dans le domaine des droits de l'homme.

Lors d'une audience accordée par la vice-présidente du Conseil de la nation, Saâdia Nouara Djafar, mandatée par le président de la chambre haute du Parlement, Abdelkader Bensalah, la délégation parlementaire canadienne conduite par la sénatrice Raynell Andreychuk, a rappelé, dans ce cadre, «le rôle joué par l'Algérie dans la défense des droits des réfugiés auprès du Commissariat de l'ONU chargé de ce dossier humanitaire, ainsi que les efforts déployés dans le domaine des droits de l'homme», selon un communiqué rendu public par le Conseil de la nation.

Dans ce même chapitre, il est a souligner, que les membres de la délégation ont également salué l'initiative du vivre-ensemble en paix adoptée par l'ONU, qui, tient ses origines de la politique de paix et de Réconciliation nationale initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ajouté la même source. Elle indique, aussi, que cette audience a constitué, en outre, «une opportunité pour informer la partie canadienne du nouveau modèle économique adopté par l'Algérie basé sur la diversification de l'économie, l'amélioration du climat des affaires et la promotion des exportations».

Le document, indique, que les deux parties ont évoqué «les voies et moyens de promouvoir la coopération inter en la haussant au niveau des relations politiques et commerciales à travers l'intensification de la communication, mettant en avant l'échange de délégations et de visites, outre la dynamisation de l'association d'amitié entre les Parlements des deux pays, en tant que charnière entre les deux institutions législatives».

La même source ajoute que les deux parties algérienne et canadienne ont exprimé leurs dispositions à échanger les expériences, et oeuvrer à l'accompagnement de l'action du gouvernement afin de soutenir les échanges dans les domaines de la culture et du tourisme. On rappel dans ce même sillage, que la délégation parlementaire canadienne était en visite en Algérie du 6 au 12 octobre.