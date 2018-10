ABDELWAHID TEMMAR À PARTIR DE CHLEF "L'Etat a l'argent"

Par Mohamed BOUFATAH -

L'Etat va prendre en charge toutes les doléances des entrepreneurs, notamment le versement de leurs dus.

En déplacement jeudi dernier dans la wilaya de Chlef, Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a réaffirmé la disponibilité des fonds pour la réalisation de tous les projets de logements inscrits. «L'Etat algérien est garant des dotations financières relatives aux projets de logements», a souligné Temmar, insistant sur le respect des délais de la réalisation. Le ministre de l'Habitat qui a eu à inspecter de nombreux projets en cours de réalisation a insisté par ailleurs sur le respect des normes de réalisation. Dans ce sens, l'hôte de la ville de Chlef a exhorté les bureaux d'études et les entreprises en charge de projets à réaliser leurs projets en conformité avec des plans d'urbanisme modernes, et adaptés au tissu architectural de la ville. «Abdelwahid Temmar qui s'est entretenu sur place avec les entrepreneurs a promis de prendre en charge toutes leurs doléances, notamment le retard dans le versement de leurs dus. Le ministre de l'Habitat a insisté en outre en s'entretenant avec les cadres de son département à l'échelle locale sur la nécessité de régler les dossiers du foncier conformément à la loi 15/08 relative aux constructions non conformes ou érigées sans autorisation. Le règlement des dossiers du foncier est, pour rappel un problème délicat. Sa résolution nécessite l'implication de beaucoup de secteurs, particulièrement celle des collectivités locales. Il est à noter sur un autre plan que le premier responsable de l'Habitat a introduit depuis sa nomination plusieurs mesures. En plus des mesures portant sur l'accélération de la cadence de la réalisation des chantiers, en procédant au retrait des agréments à des entreprises défaillantes et à la résiliation des contrats, Abdelwahid Temmar a introduit des mesures quant au contrôle de la qualité du logement. Dans ce cadre, le ministre a décidé de retirer également les agréments aux entreprises responsables des malfaçons et d'enclencher à leur encontre des poursuites judiciaires. Le département de l'habitat a pris en outre des mesures quant à la livraison des chantiers dans les délais impartis. Il a instauré en effet la tradition de livrer des projets de logements selon le calendrier des fêtes nationales et religieuses. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que beaucoup d'opérations de distribution de logements toutes formules confondues ont eu lieu. La prochaine est celle qui va avoir lieu à l'occasion de la date du déclenchement de la révolution algérienne, à savoir le 1er novembre prochain. Les préparatifs pour cette opération ont d'ores et déjà commencé. Les walis et les cadres du département de Temmar mettent les bouchés doubles. Par ailleurs, et dans l'objectif de remédier à d'autres contraintes persistantes quant à l'attribution des actes de concession au profit des souscripteurs aux formules Aadl et LPP, le ministre de l'Habitat a fait savoir au cours de la semaine écoulée que la décision de la tutelle d'octroyer ces actes provisoires aux souscripteurs juste après, l'affectation. Cette décision était tant attendue par les souscripteurs qui mettent beaucoup du temps pour recevoir ces actes.