BATNA La guerre des gangs reprend de plus belle

Après une accalmie, certains quartiers de Batna sont à nouveau gangrénés par des bandes rivales qui essayent de récupérer des «territoires perdus» qui leur servaient pour leur trafic de la drogue et autres produits hallucinogènes. Les habitants des cités de Bouakel et Zamala ne savent plus à quel saint se vouer, depuis que des gangs rivaux ont réinvesti les lieux, se livrant à une guerre sans merci pour le contrôle du trafic de drogue à l'intérieur des cités du centre-ville, s'affrontant à coups d'armes blanches et allant jusqu'à utiliser des cocktails Molotov lors de leurs rixes, prenant ainsi en otage les habitants, tout en traumatisant les riverains. Les services de sécurité avaient par le passé réussi à nettoyer ces cités en arrêtant des dealers et autres caïds, mais dans ce genre de milieu, la place laissée vacante devient la convoitise d'autres bandes qui se réimplantent tout en imposant leur diktat. C'est un véritable cri de détresse que poussent les habitants de ces cités aux autorités concernées pour mettre définitivement un terme à cette horrible situation.