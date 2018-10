PLUS DE 50 000 LOGEMENTS SERONT DISTRIBUÉS Opération "1er Novembre" de Temmar

Le ministère de l'Habitat prépare une grandiose opération de logements à la veille de la célébration du 54e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale. En effet, de sources proches du département de Temmar, on a appris que cette phase sera plus grande que celles opérées à la veille du 5 Juillet dernier et du 1er Mouharam et qui ont consisté, rappelons-le, en la distribution de plus de 50.000 logements à travers le territoire national. Y a-t-il plus belle manière pour le citoyen de célébrer la glorieuse révolution? Très appliqué quant à l'application du programme du président de la République, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a eu à mener la première opération des 50.000 logements en juillet dernier, qui a défrayé la chronique à travers le monde. Il faut dire que rares sont les pays qui offrent des logements gratuits à leurs citoyens, surtout en cette période de crise. Pour rappel, cette distribution de juillet dernier a concerné tous types confondus de logements et l'opération entrait dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Temmar avait expliqué que la distribution de 50 000 logements concerne différents types de formules, notamment le logement social participatif (LSP), le logement public locatif (LPL) et le rural.

Le ministre a en outre confirmé que la distribution de logements se poursuivra tout au long de l'année. «Nous avons un programme comportant des opérations similaires», a déclaré Temmar. C'est donc «chose promise, chose due.»