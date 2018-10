LE PORTAIL INTERNET D'INSCRIPTION INACCESSIBLE Des milliers d'étudiants privés de master

Par Ilhem TERKI -

La plate-forme numérique, mise à la disposition des candidats est en panne

Le dernier délai d'inscription était hier. Des milliers d'étudiants de plusieurs universités ont été privés d'inscription au master.

Le problème est national. Les candidats au master n'arrivent pas à s'inscrire. Des milliers d'étudiants sont pris en otage. La panique s'installe. Le rêve de continuer des études supérieures s'évapore pour certains. La raison: le site mis à leur disposition est en «panne». Face à ce désarroi, l'administration reste incapable de justifier et de répondre aux questions légitimes des candidats au master. Hier, le ministère de tutelle, a indiqué dans un communiqué rendu public, que les candidats au master ont été tenus de valider un de leurs voeux exprimés au plus tard hier, samedi.

L'information, a été publiée hier même, et le dernier délai, selon le communiqué était hier. Il semble que ce problème ne sera, probablement pas résolu. Les étudiants, n'ont pas eu le privilège d'être informés à temps. Pourtant, c'est leur droit absolu. «Les candidats au master, au titre de l'année 2018-2019, ayant reçu plusieurs avis favorables quant à leurs voeux exprimés (2, 3 ou 4), sont tenus de procéder à la validation de l'un d'entre eux, au plus tard le samedi 13 octobre 2018, avant 12h00», a informé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La même source a ajouté, que, dans le cas contraire, le meilleur choix sera automatiquement validé et les autres définitivement affectés à d'autres candidats retenus sur les listes d'attente. S'agissant, du recours, certains étudiants confirment que leurs demandes respectives ont été rejetées par leurs établissements. Ambiguïté! Le département de Hadjar, a indiqué, dans ce même sens, qu'il est porté à la connaissance de l'ensemble des candidats au master au titre de l'année 2018-2019 que tout recours relatif à la suite réservée à leur demande est du ressort exclusif de l'établissement concerné.

Pour rappel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar avait déclaré récemment au Parlement que plus de 308.000 candidatures au master ont été enregistrées depuis l'ouverture de la plate-forme numérique. Il avait souligné, par la même, que cette plate-forme numérique réservée aux étudiants désireux de s'inscrire en master avait été ouverte entre le 28 juin et le 30 juillet, puis entre les 7 et 15 septembre, pour permettre à ceux n'ayant pas encore reçu leurs attestations de succès de déposer leur demande de candidature.

Il s'est avéré quelques jours plus tard, que la plate-forme numérique, mise à la disposition des candidats afin de leur faciliter leurs inscriptions, est en panne. Le site bug! Des milliers d'étudiants, de plusieurs universités de l'ensemble du territoire national ont été privés d'inscription au master.

S'agissant du doctorat, le nombre des candidats ayant déposé leurs dossiers a atteint 112 616 étudiants, toutes spécialités confondues. Il est à rappeler, que nombre de places pédagogiques, ouvertes au titre de l'année universitaire 2018-2019, est estimé à 6200 dans toutes les spécialités, tandis que le nombre des voeux exprimés s'est élevé à 296.050.