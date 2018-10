UN RÉSEAU DE FAUX-MONNAYEURS DÉMANTELÉ À GHARDAÏA 45 millions en faux billets saisis

Par Wahida BAHRI -

Les éléments de la sûreté de daïra d'El Guerrara, relevant de la sûreté de wilaya de Ghardaïa ont mis fin à l'activité d'un réseau de faussaires, apprend-on de source sécuritaire.

Composé de quatre individus, le réseau des faux-monnayeurs activait sur l'axe de plusieurs wilayas limitrophes à Ghardaïa, nous précise-t-on.

Le montant récupéré, lors de cette opération de pointe, s'élève à, pas moins de 45 millions en faux billets en coupures de 1000 DA, une quantité de comprimés hallucinogènes et de kif traité, a fait savoir la même source.

Les péripéties de l'affaire, comme expliqué par notre source, remontent à plusieurs mois de recherches et d'investigations, basées sur des informations sûres, quant à l'activité d'un réseau dans la falsification des billets de banque. L'exploitation minutieuse des informations et la précision de l'enquête, supervisée par le procureur de la République, se sont soldées par l'identification d'un suspect qui, pris en filature, s'avère être le dealer du réseau, nous dit-on.

Arrêté en plein centre-ville d'El Guerarra, le faussaire a été surpris en flagrant délit de possession de 45 millions de centimes en faux billets, a ajouté la même source.

Soumis à l'interrogatoire, le prévenu passant aux aveux, dénonça ses complices.

Il s'agit de trois autres complices dans une wilaya limitrophe de Ghardaïa. Ceux-là ont pour mission, outre, d'inonder le marché de fausse monnaie, d'écouler des produits narcotiques et d'activer dans le charlatanisme.

Usant des prérogatives juridiques, conférées par le procureur du tribunal de Ghardaïa, à savoir, extension de compétence, les services de sécurité sont parvenus à mettre hors d'état de nuire, les trois complices et récupéré outre 95 comprimés hallucinogènes, 150g de kif traité, il a également été découvert et saisi des objets et autres effets, servant dans le rituel de la magie et le charlatanisme. Selon les mêmes sources, il a également été découvert des photos d'identité d'hommes et femmes, documents d'identité originaux et en photocopies.