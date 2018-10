BEDOUI ANNONCE LA DÉCISION PRISE PAR LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA "Un programme spécial pour les wilayas frontalières"

Par Walid AÏT SAÏD -

Dans le cadre de ce programme, des mesures ont été prises afin de promouvoir les exportations dans les zones frontalières.

Le chef de l'État veut «booster» le développement des zones frontalières. À cet effet, il vient de mettre en place un programme spécial. C'est du moins ce qu'a annoncé, hier, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Nouredine Bedoui. «Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fidèle à ses engagements et à ses positions de principe, a décidé de consacrer aux wilayas frontalières un programme spécial de développement et a chargé le gouvernement de l'élaborer le plus tôt possible», a indiqué le ministre lors de l'ouverture des travaux de la Rencontre nationale sur le développement des zones frontalières au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal (Alger).

Bedoui a, dans ce sens, appelé toutes «les administrations centrales et locales, les élus et les opérateurs économiques à se mobiliser pour la concrétisation et la valorisation des résultats de ce programme sur le terrain au sein de la stratégie que nous nous attelons à débattre aujourd'hui». Toujours dans le cadre de ce programme spécial «frontière» le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé une série de nouvelles mesures visant à promouvoir les exportations dans les zones frontalières. «Elles auront un impact important sur le développement dans les zones frontalières, la création de postes d'emploi, l'intensification de l'activité commerciale dans ces espaces et le renforcement de l'intégration économique avec les pays voisins», a souligné le premier responsable du département du commerce.

Ces mesures prévoient la relance des manifestations économiques et des expositions dans les wilayas frontalières du Mouggar (Tindouf) et d'Assihar (Tamanrasset), le Salon des produits agricoles (El Oued) et le Salon des dattes (Béchar et Adrar). Ces manifestations bénéficieront d'un soutien financier de l'État pour couvrir tous leurs frais, tout en leur conférant un caractère international à travers l'élargissement de la participation aux pays voisins, notamment les pays africains, a expliqué le ministre.

Djellab a également annoncé la révision des mécanismes de soutien financier du Fonds spécial pour la promotion des exportations (Fspe) pour introduire le transport dans la liste des activités qui bénéficieront de l'aide du Fspe. «Cela permettra de rembourser les frais du transport terrestre des marchandises exportées via les wilayas frontalières», a-t-il expliqué.

Le système législatif régissant les opérations de commerce par troc sera en outre révisé.

La liste des marchandises concernées sera élargie et actualisée en prenant en compte les besoins et les spécificités de chaque wilaya, sous la supervision des walis concernés. Il sera procédé également au soutien de la réalisation de bases logistiques dans les zones frontalières, ce qui permettra de créer une nouvelle dynamique dans ces régions, a fait savoir le ministre.

Un autre secteur des plus stratégiques sera également «réanimé» afin de relancer l'activité économique dans ces régions. Il s'agit du secteur minier. «10 milliards Da ont été alloués au financement d'opérations pour la découverte de nouvelles mines exploitables», a fait savoir le ministre en charge de l'Industrie et des Mines Youcef Yousfi. Bref, une série de mesures a même de redonner vie à nos frontières...