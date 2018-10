ORAN Un corps sans vie jeté sur le bas côté d'une départementale

Les éléments de la Protection civile d'Oran ont découvert vendredi dernier, le corps d'un jeune âgé de 37 ans, sur le bas côté d'une départementale, reliant les communes de Gdyel et de Hassi Ben Okba à 20 km à l'Est de la wilaya. Les médecins dépêchés sur les lieux, ont constaté, des lacérations multiples et profondes sur différentes partie du corps de la victime. L'identité du supplicié a été rendue possible grâce à ses papiers d'identité retrouvés sur lui. Il serait originaire d'une commune voisine de Hassi Bounif, relevant de la daïra de Bir El-Djir. Selon les témoignages recueillis sur place, par les inspecteurs de la Gendarmerie nationale, il s'avère qu'une bande de jeunes suivait le véhicule de la victime, puis l'avait extraite pour l'agresser tout en lui portant des coups mortels. Le corps de la malheureuse victime a été transféré à la morgue de l'hôpital Mohamed Seghir Nekkache d'Arzew dans l'attente d'une autopsie approfondie. Les meurtriers sont quant à eux activement recherchés.