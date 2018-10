UNIVERSITÉ AKLI MOHAND-OULHADJ DE BOUIRA Grève et contestation

Par Abdenour MERZOUK -

«C'est une injustice et un abus à l'égard des étudiants studieux (...) un étudiant ayant obtenu une moyenne annuelle de 13 ou 14 est exclu, alors qu'un étudiant ayant obtenu sa licence avec 10 est retenu pour le master. C'est une énormité!»

Les propos sont ceux du porte-parole de l'Union générale des étudiants libres (Ugel) de l'université Akli Mohand Oulhadj. Cette institution est paralysée depuis hier pour un mouvement de grève prôné par cette organisation qui a à son actif plusieurs protestations et actions lors de l'exercice précédent. Selon toujours le représentant de l'organisation estudiantine, les rejets catégoriques de plusieurs demandes à travers le site mis en place s'apparentent à un abus. Cette plateforme, a été ouverte du 28 juin au 30 juillet, avant d'être réouverte du 7 au 15 septembre, pour faciliter les démarches d'inscriptions aux étudiants. Les inscriptions pour le master se font via ce site. Pour un étudiant en droit, désireux d'obtenir un master en droit des affaires la situation actuelle reste incompréhensible «Moi et mes camarades, nous remplissions toutes les conditions imposées par le ministère pour ouvrir droit au master. Cependant, on nous a refusé ce droit sans prendre en considération nos excellents résultats alors que d'autres étudiants ayant un faible parcours avec un 10/20 de moyenne en session de rattrapage.» Du côté de la direction, la situation est le résultat d'une mauvaise manipulation des étudiants lors de l'inscription. «Nous avons observé que la plupart des étudiants ont coché la case externe, au lieu de celle interne, or 80% des postulants sont pris dans le registre des internes et seulement 20% dans la catégorie des externes. C'est cet imbroglio qui a créé la confusion» dira le recteur, le professeur Ben Ali Cherif Noureddine. Concernant le mouvement de débrayage, le recteur trouve que cette grève n'a pas lieu d'être, car selon lui, les recours introduits ont été pris en charge et la nouvelle liste des étudiants en master 1, a été affichée, avant-hier samedi, il a invité les étudiants et les comités estudiantins à plus de sagesse et de réalisme dans leur démarches.