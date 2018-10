TIZI-OUZOU Le wali sera-t-il entendu à Azazga?

Par Kamel BOUDJADI -

Des programmes de logements de divers segments (LPL, LSP et Aadl) sont projetés

Abdelhakim Chater s'est enquis de l'avancement du nouveau pôle urbain d'Imllel qui devait accueillir quelque 50.000 habitants.

Des instructions ont été données samedi, par le wali de Tizi Ouzou, Abdelhakim Chater, aux conservateurs des forêts pour entamer les travaux d'ouverture d'accès au niveau de la zone d'activité d'Azazga, afin de permettre aux investisseurs de s'y installer. Le chef de l'exécutif local qui a effectué une visite de travail dans les quatre communes de la daïra d'Azazga, a souligné que l'ouverture de ces accès permettra aux investisseurs qui ont bénéficié des 17 lots au niveau de cette zone qui s'étend sur 35 ha, d'entamer la construction de leurs infrastructures. «Cette mesure vise à gagner du temps en attendant l'aboutissement de la demande de mobilisation de crédit pour la viabilisation de cette zone d'activité crée en 1986, introduite par la wilaya auprès des autorités centrales compétentes», a-t-il ajouté. Le wali qui a insisté sur l'importance d'encourager l'investissement, créateur de richesses et d'emplois, a visité l'unité de fabrication de transformateurs électriques électro-industrie de la même ville d'Azazga, où il a été informé que cette unité de droit public, a prévu dans son plan de développement, la fabrication locale de générateurs électriques pour réduire de manière considérable la facture d'importation de ce produit. Selon le président-directeur général de cette entité économique, Djillali Bentaha, «l'Algérie a importé entre 2015 et 2018 quelque 10 000 groupes électrogènes pour une valeur de 10.000 milliards de DA. Mon souhait c'est d'intégrer les groupes électrogènes au niveau de cette unité afin de réduire cette facture d'importation», a-t-il dit. Lors de cette même visite qui s'est terminée tard dans la soirée de samedi, le wali s'est également enquis de l'avancement du nouveau pôle urbain d'Imllel où des programmes de logements de divers segments (LPL, LSP et Aadl) sont projetés en prévision d'accueillir quelque 50.000 habitants, ainsi que des équipements publics. Sur place il a demandé l'accélération de la cadence de construction des équipements publics qui doivent être réceptionnés avant les logements pour permettre aux futurs locataires de bénéficier de toutes les commodités nécessaires. Dans la commune de Yakourène, Chater qui s'est enquis des travaux de réhabilitation de l'hôtel Tamgout, a été informé que le chantier accuse un retard de plus de 15 mois. Il a donné instruction au bureau d'études chargé du suivi du projet d'imposer au groupement d'entreprises en charge de cette opération, un planning des travaux et de veiller à son respect. Dans cette même commune et dans celles de Zekri et de Fréha, le chef de l'exécutif local a visité plusieurs projets relevant entre autres, des secteurs de l'habitat, de l'éducation de la jeunesse et des sports et de la culture et de la santé et a écouté les doléances des citoyens. Il a rassuré les villageois quant à la prise en charge de leurs préoccupations un cadre serein les invitant à s'impliquer activement dans l'acte de développement en préconisant une démarche participative, notamment pour la levée des oppositions qui bloquent plusieurs projets à travers la wilaya'' a-t-il dit.