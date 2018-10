Une affaire sans précédent

Par Saïd BOUCETTA -

Il reste évident que les cinq généraux sont considérés comme innocents et c'est à l'accusation de prouver les charges retenues contre eux.

La traduction devant les tribunaux, de hauts gradés de l'Armée nationale populaire ne saurait être interprétée comme une «hogra» dans un Etat où les actes d'oppression par «le fait du roi» ont sensiblement baissé ces dernières années. Il se trouve cependant, que l'on ne peut pas rester passif devant certains comportements nuisibles. La justice doit suivre son cours jusqu'au bout, sans tenir compte des contingences politique et politicienne du moment. On pourrait, dans l'affaire des cinq généraux, trouver matière à polémiquer et remettre en cause la démarche de la justice militaire. Mais cela supposera que l'opinion a déjà jugé l'affaire et considéré les officiers supérieurs de l'ANP comme victimes du système. Le risque d'une pareille lecture étant entendu et les conséquences d'un discours «complotiste» sont potentiellement destructrices pour l'image de la justice que l'on voit mal l'opportunité d'une «opération punitive» contre des cadres de l'armée.

Si la justice militaire prend le risque d'une «exposition» aux critiques des uns et des autres, c'est certainement parce que le dossier qu'elle détient n'est pas vide, bien au contraire. Il reste évident, néanmoins, que les cinq généraux sont innocents et c'est à l'accusation de prouver les charges retenues contre eux. On ne saura peut-être pas les détails du procès et encore moins de l'instruction, mais il serait tout à fait inopportun de condamner la justice dans une affaire où les accusés ont les moyens de leur défense.

Cela étant, il est entendu que le procès à venir constitue déjà un précédent dans les annales de l'ANP. La qualité des prévenus et celle de leurs défenseurs promettent un grand moment de prétoire pour une justice militaire qui n'a pas à souffrir, jusque-là, d'une mauvaise image auprès de l'opinion nationale. Il faut dire que même si les cinq généraux seront peut-être jugés dans la discrétion du huis clos, en tout cas, loin des médias civils, il reste que les Algériens s'intéresseront certainement à ce nouveau feuilleton judiciaire.

C'est dire que le pays s'ouvre sur un épisode très intéressant de son histoire.

Cette saisine de la justice au lendemain d'un vaste mouvement dans le corps de l'armée, lui-même intervenu après une «impressionnante» affaire de drogue qui a fait éclater de graves dérives à un niveau élevé de l'institution militaire, traduit certainement la volonté d'en finir avec un passé récent et confirme, d'un autre côté, que l'ANP est plus forte que ces généraux.