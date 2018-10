POURSUIVIS POUR CORRUPTION ET ENRICHISSEMENT ILLICITE Cinq généraux derrière les barreaux

Par Hasna YACOUB -

Le crépuscule des généraux

Habib Chentouf, Saïd Bey, Abderrezak Chérif, Menad Nouba et Boudjema Boudouaour ainsi qu'un ex colonel du renseignement à Oran, dont le nom n'a pas été révélé, sont en prison.

Pour une première, c'en est une. Cinq ex généraux-majors ont passé hier leur première nuit en prison. Ces derniers seraient mêlés à des affaires de corruption. La justice ne les a, certes pas encore reconnus coupables mais a décidé de les mettre sous les verrous. Hier et selon une information, diffusée en boucle par Ennahar TV, cinq ex généraux majors et un ex colonel du renseignement ont été placés en détention préventive par le procureur du tribunal militaire de Blida pour les besoins d'une enquête menée sur les mis en cause. Il s'agit de Habib Chentouf, Saïd Bey, Abderrezak Chérif, Menad Nouba et Boudjema Boudouaour ainsi que d'un ex colonel du renseignement à Oran dont le nom n'a pas été révélé. Les trois premiers occupaient les postes stratégiques de commandant en chef des 1ère, 2ème et 4ème Régions militaires, le quatrième était commandant en chef de la Gendarmerie nationale tandis que le cinquième était directeur des finances au ministère de la Défense nationale. Que reproche-t-on à ces ex hauts cadres militaires qui ont été entendus hier par le juge d'instruction après une enquête lancée par le chef de l'Etat? En premier, leur enrichissement illicite. Il est aussi fait part dans ce dossier, entre autres griefs retenus, de corruption et d'abus de fonction. Le lien direct avec l'affaire de la Cocaïne n'a pas encore été officiellement révélé. Cependant, faut-il le rappeler, les têtes de ces généraux sont tombées lors du dernier «coup de billard» donné par le président de la République et qui a fait voler les boules dans tous les sens au sein de l'Armée nationale populaire, la Gendarmerie et la Sûreté nationales. Une purge décidée juste après la chute de Kamel «El Boucher», le principal accusé dans l'affaire des 701 kg de cocaïne. La révélation de cette affaire au grand jour qui a eu l'effet d'une tornade, a emporté dans son tourbillon de «grosses pointures» non sans pousser la vox populi à relier tout limogeage au scandale de la cocaïne. Surtout qu'après leur limogeage, ces hauts gradés de l'armée ont été soumis à une interdiction de quitter le pays et au retrait de leur passeport. Des perquisitions à leurs domiciles ont même été effectuées. Ces perquisitions ont été, par la suite, étendues à d'autres personnalités sur ordre de la présidence de la République. A cette époque déjà, ces ex hauts gradés étaient sous le coup de poursuites judiciaires pour corruption après des investigations menées sur l'«affaire de la cocaïne» qui auraient dévoilé la complaisance ou carrément la complicité de hauts responsables et de leurs proches. Les enquêtes judiciaires réclamées par le palais d'El-Mouradia sur les relations troublantes entre les lobbys de l'argent et les hauts responsables de l'institution militaire démontre la volonté de Abdelaziz Bouteflika de donner un véritable coup de pied dans la fourmilière. Le président semble avoir pris la décision radicale d'en finir avec ceux qui se considèrent au-dessus des lois. Ce qui marque un tournant majeur dans l'actuelle situation politique du pays, il faut le dire. D'ailleurs, le président de la République n'a pas manqué d'appeler le peuple à l'aider dans sa nouvelle «bataille» en constituant un front populaire contre la corruption et le trafic de drogue. Cet appel annonçait déjà la ferme intention du président de frapper d'une main de fer pour couper l'herbe sous les pieds des narcotrafiquants et des corrompus, quels que soient leur grade et leur statut. La détermination du président sera à nouveau affichée à travers les déclarations de son ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Ce membre du gouvernement a répété à maintes reprises que «personne n'est au-dessus de la loi et personne ne peut échapper à la justice et aux lois de la République quel que soit son statut», ajoutant «la justice ne fermera pas l'oeil sur ces dossiers dans lesquels sont impliqués des élus, des politiques et des cadres de l'Etat». Cette déclaration de Tayeb Louh se veut aussi comme une assurance quant à l'engagement de l'Etat à lutter sans merci contre les affaires de corruption qui ont éclaboussé l'été 2018. Ainsi donc, l'Algérie semble écrire un nouveau chapitre de son histoire tout à l'opposé de celui qui offrait l'image d'un pays géré par une dizaine de généraux qui se partageaient l'essentiel du pouvoir et des richesses.